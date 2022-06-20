快訊／BNT兒童疫苗「第3批50.4萬劑」抵台了！　

▲羅一鈞表示，第三批BNT兒童劑型疫苗50.4萬劑已在上午抵台。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20日）表示，今年第三批採購Pfizer-BioNTech兒童劑型疫苗50.4萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給5-11歲兒童接種基礎劑使用。本批效期至今年9月30日，目前共有161.28萬劑到貨，分別為首批5月16日77.76萬劑、第二批5月30日33.12萬劑及本批50.4萬劑。

指揮中心指出，已於今年4月28日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充合約，預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗，以因應SARS-CoV-2變異病毒株之威脅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，這批效期到9月底，將提供已經打過第1劑做為第2劑BNT使用，沒打第1劑要打也可以在這批使用，另最近關心幼兒的BNT疫苗，跟先前已訂購的兒童BNT是不同包裝不同劑型。