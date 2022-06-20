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快訊／蔣萬安曝台北市長5大政見　「量身訂製1280、青銀換居」

▲蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2022台北市長參選人蔣萬安20日拋出5項競選政見，包括「青銀換居」、「1280 2.0」、「人口對策辦公室」、「台北Reopen經濟計畫」以及解決租屋黑市。其中1280 2.0方面，蔣萬安指出是「多樣化大眾運輸定期票」，可能規劃方向為提供多樣化、有彈性的「量身訂做」優惠，而非單一的1280，且會包含共享機車、巴士、YouBike等轉乘優惠，甚至是停車優惠等。

蔣萬安20日接受媒體人黃暐瀚廣播專訪，表示自己希望藉由過去在矽谷經驗，把台北帶到國際一流大都會，成為台灣衝向國際的領頭羊，他要用創新思維、科技手段、永續精神，把台北市打造成後疫情時代最具爆發力的國際大城。

蔣萬安提及8年來台北市人口從郝市府的約270萬降至245萬，大家最關心居住正義的問題，而能留住年輕人才能提升競爭力，因此他提出「青銀換居」；執行上，在老舊公寓旁建設有電梯的社會住宅，老年人搬入新社宅後釋出房間，經北市府維修，再透過「包租代管」及誘因，包括較便宜租金，承租給年輕人。

蔣萬安說，年輕人在沒有電梯公寓的裡面，他沒有關係，他可以爬樓梯，而對於長輩、行動不便者，可以換到有電梯或有人隨時照顧健康的社宅裡。

如何吸引年輕人租老舊公寓？蔣萬安說明，會有租金差價，這樣政府來補，老屋則透過媒合共居方式來讓年輕人入住；基本上先從幾個地區的社宅開始，看成效後進行修正，看怎樣創造雙贏。

蔣萬安指出，現在台北市8坪套房平均租金1.4萬至1.6萬，對年輕人來說很沉重，而很多房東擔心租金曝光會被追稅，所以他認為要解決租屋黑市問題；有兩個方向：第一、與民團合作，透過包租代管，逐步建立「租屋時價登錄」；第二、去識別化公開相關資訊，比如公布某區域租金價格，而非公布地址，以此建立透明機制，確保交易安全。

蔣萬安強調自己有信心讓台北市人口重回250萬人以上，並透露若當選將成立「人口對策辦公室」，由他當召集人，秘書長任執行長，跨局處橫向聯繫，解決人口、少子女化、居住等問題，目標是重回270萬。

交通藍圖方面，蔣萬安除提出數據分析解決交通壅塞外，也會制定「多樣化大眾運輸定期票」，可能規劃方向是：限定捷運站跟站之間的距離，或限定的區域、限定的時間或限定的族群，提供多樣化、有彈性的「量身訂做」優惠。

蔣萬安進一步解釋，有許多年輕地方基層或上班族反映，精算1280後發現並不划算；這優惠票價規劃是所謂的公共運輸定期票的2.0，而非單一的1280，且會包含共享機車、巴士、YouBike等轉乘優惠，甚至是停車優惠等。

此外，蔣萬安也提出「台北Reopen經濟復甦計畫」，有三方向，第一、刺激國內消費：串聯商圈、夜市、百貨，透過線上活動及實體促銷，從點線面鋪排起來，帶動周邊經濟，造成「季季有主題、月月有活動、周周都精彩、好想到台北來」。

第二、吸引國外觀光客：對商圈來說，現在是希望政府協助打好基礎，所以趁疫情期間進行硬體整備、軟體升級等。第三、建立台北市觀光品牌：舉例來說，台北市國際牛肉麵節規模越來越小，補助也越來越少，所以要辦就要邀請周邊國家來共相參與。

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