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「柯文哲被玩了」　他分析黃珊珊的如意算盤：遲早會辭副市長

▲▼台北市副市長黃珊珊市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長選戰「三腳督」態勢明顯，現任市長柯文哲已公開支持副市長黃珊珊，但黃珊珊未加入民眾黨，引來部分人士質疑，台師大政研所教授范世平則認為，柯文哲被黃珊珊玩了，如今是民眾黨需要黃珊珊，所以她遲早會辭掉副市長，與柯文哲若即若離，維持有限度合作的關係。

范世平說，有媒體報導，柯文哲希望黃珊珊先加入民眾黨後再參選台北市長，但黃拒絕而雙方大吵一架。柯的目的很清楚，我是黨主席，妳是從政黨員，如果黃當選市長，所有局處首長還是柯家軍的，柯可以垂簾聽政，黃不過是個傀儡，但黃珊珊不是吃素的，當市議員長達21年，什麼人沒見過，還會輸給一個從政不到8年而且滿意度總是全國墊底的柯文哲？

范世平指出，從各方民調顯示，黃珊珊隨時可能超越國民黨的蔣萬安，所以她當然有底氣拒絕參加民眾黨，但柯文哲已經公開支持黃珊珊參選台北市長，不可能反悔，而且民眾黨的市議員候選人需要黃這隻「母雞」。

范世平說，黃珊珊的如意算盤是，如果蔣萬安不夠強，她又不弱，藍營支持者擔心民進黨當選市長就會投給她，反正她是新黨與親民黨出身，算是藍底；如果民進黨的候選人也不夠強，綠營支持者擔心蔣萬安當選，也會投給她，別忘了2016年民進黨還禮讓她參選港湖區的立委。

范世平也提到，目前的各項民調看來，蔣萬安的民調多維持在31.4到29%之間，呈現「要死不活」的狀態，撐不出來，這是蔣的天花板，更是危機；連勝文在2014年參選台北市長之初的民調也沒這麼差。蔣這次如果沒選上台北市長，政治之路也就終結了，他的機會成本比誰都高。

范世平表示，民進黨不管是推陳時中或林佳龍參選台北市長，都一定不能是民調第三名，至少要第二名，支持者才不會覺得沒希望勝選，進而棄保的投給黃珊珊。

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