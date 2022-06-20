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海量起司太罪惡！超商搶吃最新「迷你起司披薩、辣炒年糕」

▲▼「全家 X OTTOGI不倒翁」推3款鮮食。（圖／業者提供）

▲超商最新3款冷凍小吃來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓食風再一波！有超商特地找來韓國知名韓國食品大廠「OTTOGI不倒翁」合作，聯手推出3款冷凍小吃，不僅有迷你披薩，還有辣炒年糕等吃，通通不能放過，趕緊衝門市搶吃。

「全家xOTTOGI不倒翁」最新聯名小吃來了，首推「披薩風味醬炒年糕」，選用麻辣年糕醬搭配奶酪、蔬菜和火腿，每一口都能還原辣炒年糕的罪惡滋味，加碼吃2款迷你披薩，包括「迷你戈貢佐拉起司披薩」及「迷你起司披薩」，方形的披薩造型設計搭配海量起司，大口咬下簡直超滿足，起司控肯定要嚐鮮，即日起於全門市開賣。

▲▼7-11開賣「清水茶香綠豆沙」。（圖／7-11提供）

▲超商喝得到綠豆沙。

吃完鹹食肯定也要來杯飲料解渴，7-11近日也特別找來台中25年知名老牌茶攤聯手推出「清水茶香綠豆沙」，遵循古法使用上等去殼毛綠豆製成，呈現加倍綿密的冰沙口感，神還原店內TOP1人氣手搖飲，且為慶祝新品上市，即日起至7月7日還可享嚐鮮價35元喝。

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美食情報全家冷凍小吃7-11

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