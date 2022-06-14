澎湖400年古井遭控「竊占國有地」！國產署揚言法辦　村民傻眼了

▲國產署認定澎湖400年古井「竊占國有地」，形同拿民國劍斬明朝官。（圖／翻攝自臉書／陳有擇）

記者柯沛辰／綜合報導

澎湖縣南寮社區有2座400年歷史的古井，但財政部國產署近日指古井「佔用國有地」，限期在7月5日前移除，否則將依竊佔罪嫌移送警察機關偵辦。地方居民聞訊錯愕，不禁直言「（這兩口井）在中華民國尚未誕生之前就有了，國土管理單位未善盡職責維護，竟要法辦南寮先民，這種官僚的行為國家怎麼會進步？」

南寮社區位在澎湖知名景點「摩西分海」旁，在當地居民長期用心經營下，逐漸成為旅客必定拜訪景點，還連續2年蟬聯「全球百大綠色旅遊勝地」。不過，國產署近日認定社區內2口古井位在國有地上，又未經水權申請、登記，竟要求7月5日前移除，否則以竊佔罪嫌法辦。

▲國產署公告，要求7月5日前限期移除，否則依竊占罪嫌移請警察機關偵辦。（圖／翻攝自臉書／陳有擇）

南寮社區發展協會前理事長陳有擇表示，兩口古井推算下來約有400年歷史，是先民們披荊斬棘、勘探選址，最後一鏟一土為後代子孫所留下來的智慧結晶，在澎湖這樣乾旱少雨、沒有河川溪流的地方更顯珍貴，「在中華民國尚未誕生之前就有了」。

陳有擇指出，澎湖自從有自來水以後，就少用水井，導致井盤附近髒亂不堪，後來社區加以整理，還加裝手搖取水泵，讓居民少用自來水澆菜澆花，多用井水，因為澎湖海水淡化的自來水成本1度超過60元，如今國土管理單位未善盡職責維護，竟要法辦南寮先民，「這種官僚的行為，國家怎麼會進步？」

▲陳有擇認為，古井都可列為古蹟了，結果地方維護未獲表揚，反遭公家機關揚言法辦。（圖／翻攝自臉書／陳有擇）

陳有擇說，政府推動空間營造改善、文化歷史建築保存、節水節能減碳、環境永續保護等項目，都是「各做各的」，相關主辦部門，承辦委辦部門、講師人員、提案部門，皆缺乏橫向聯繫溝通，各取所需不求效益，這是目前普遍的現象。

陳有擇認為，國產署應將公告內容改為「尋找為本地段水井整理維護的人員或單位團體，感謝協助清理維護，將頒發獎牌以資謝忱」才對！

事件發酵後，澎湖縣政府出面與國產署澎湖辦事處協調，已先行撤下告示，後續湖西鄉公所將申請土地撥用，以達成管用合一、就地合法化，讓事件圓滿落幕。

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