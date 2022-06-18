全台唯一「跨海＋跳島」賽事！菊島澎湖跨海馬拉松11／6登場

▲菊島澎湖跨海馬拉松將於11/6登場。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

國內觀光市場逐步復甦，交通部觀光局將於11月6日辦理第五屆的菊島澎湖跨海馬拉松，今年以渡假風格、美食盛典、創意發想、綠色環保、風狂派對等跑旅賽事活力呈現，整合澎湖最美麗海灣賽道、創意啦啦隊、特色美食補給站、融入當地社區風情及音樂派對等系列活動，來型塑海島的運動旅跑意象與浪漫氛圍。

觀光局表示，「2022菊島澎湖跨海馬拉松」不只透過賽事深度體驗當地獨特地景及人文風情，還設有許多澎湖在地美食打造的「特色美食補給站」，包含產地新鮮直送的大龍蝦、花枝丸、小管、土魠魚、丁香、龍虎石斑海鮮粥、黑糖糕、冬瓜糕、仙人掌汁等。

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▲菊島澎湖跨海馬拉松是全台唯一具備「跨海＋跳島」的度假型跑旅賽事。（圖／觀光局提供）

今年呼應菊島馬特色slogan「誰與爭風」，特別邀請澎湖風箏協會於活動路線及終點會場施放多種特殊風箏，為跑者加油打氣，作為賽事另一個亮點，讓跑者體驗不同的旅跑活潑氛圍。

「2022菊島澎湖跨海馬拉松」具備 IAAF/AIMS 國際專業賽道認證，是全台唯一具備「跨海＋跳島」的度假型跑旅賽事，賽道特色為「AB點」不折返、不繞圈、沿途美景不重複之經典馬拉松賽事。

賽道路線融合澎湖離島的特有元素，在主要路線上會行經澎湖眾多的著名景點，有漁翁島燈塔、牛心灣、大菓葉柱狀玄武岩、再經跨海大橋抵達通梁古榕活動中心，而全馬跑者更可以跑過許家彩繪村抵達有三百年歷史的觀音亭等諸多旅遊超夯景點。

▲本屆菊島澎湖跨海馬拉松提供價值4千元的活動贈品。（圖／觀光局提供）



觀光局表示，本屆賽事提供價值高達4,000元的豐富活動贈品，同時為推動永續環保的理念，除了贈送可重複使用的賽事專屬環保杯，參加全馬組的跑者還可獲得獨特的斗篷式浴巾。

只要搭配「澎湖特色」為造型主題，於活動當天在指定背板前拍照，上傳至主辦單位電子信箱，大會將於「菊島澎湖跨海馬拉松粉專」上傳並接受投票票選，前五名即可獲得「精美奬品乙份」。

會後於活動會場除了安排菊島市集等周邊特色活動外，還有現場抽獎，有機會將大獎龍蝦帶回家。