奧斯卡最佳影片名導涉性侵被捕！　當年大爆冷門打敗《斷背山》

▲加拿大名導保羅哈吉斯，涉嫌性侵等罪遭義大利警方逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

曾以《衝擊效應》（Crash）大爆冷門打敗當年李安導演的《斷背山》，拿下奧斯卡最佳影片、最佳劇本的加拿大名導保羅哈吉斯（Paul Haggis），19日因涉嫌性侵和嚴重身體傷害，在義大利遭警方逮捕。

綜合外電報導，保羅哈吉斯涉嫌在義大利奧斯圖尼（Ostuni）性侵一名女性被捕，該名女子疑似遭保羅哈吉斯性侵2天後，當天上午被留在機場。機場人員發現時她身心狀況都不穩定，立刻報警後將她送往醫院。

檢查官奈格羅（Antonio Negro）與奧蘭多（Livia Orlando）負責本案，他們僅描述女子被發現時的狀況，並未透露她的國籍和年齡。

保羅哈吉斯的律師隨即否認指控，表示在義大利的法律之下，「我無法討論相關證據。但我有信心所有針對哈吉斯先生的指控，最終都會消失。他是完全無辜的，也願意全力配合當局，讓真相盡快查明。」

69歲的加拿大名導保羅哈吉斯遠赴義大利，為接下來將舉辦的電影節「Allora Fest」擔任大師班導師。主辦單位得知他被捕後在聲明中表示，對消息相當震驚，並立即取消保羅哈吉斯與電影節有關的所有形成。

保羅哈吉斯除了《衝擊效應》外，編劇作品還包括《007首部曲：皇家夜總會》、《007量子危機》、《硫磺島的英雄們》等。事實上他在2018年就被爆性騷甚至性侵多名女性。



