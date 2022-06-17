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社會 社會焦點 保障人權

「外流你不雅影片」挾持前妻逼%抵債　得到原諒...獸男二審獲緩刑

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲高雄一名男子以抵債為由性侵前妻，還錄下共6部不雅影片。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名男子與前妻離婚後，竟將對方強擄至汽車旅館要求用嘿咻抵債，還拍攝6部不雅裸片，一審依強制性交和強制罪，分別判男子有期徒刑4年10月、1年。高雄高分院審酌他已取得前妻原諒，賠償68萬元，改處1年10月、7月，合併有期徒刑2年，緩刑5年。

判決指出，男子阿強（化名）與前妻在2020年2月離婚，見前妻躲避聯繫，4個月後阿強以討債為由，請共同友人將前妻約出來，向其提議以性行為抵債後遭拒，阿強便強押對方上車。

過程中前妻試圖逃離，阿強以拉扯、咬手臂，強行將其推回汽車後座，還恐嚇稱「我有你的不雅影片，不跟我去開房間，我就把影片外流」、「你敢出聲音就掐死你」，遂將前妻載往汽車旅館。

房間裡前妻仍堅硬不從不肯脫衣，阿強便稱「不聽我的話就讓你死在這裡，反正也沒人知道」，隨後用膠帶把前妻雙腿綑綁，並強行口交性侵得逞，還用手機錄下性交影片共6部，導致前妻有左眼眶挫傷、右上臂咬傷之傷害，事後前妻趁阿強不注意，趕緊拿手機通知男友，阿強才放她回家。

高雄地院認定上開犯行屬實，依強制性交罪和強制罪，分別判阿強4年10月、1年，二審高雄高分院審酌，阿強與前妻以68萬和解，且因孩子需要照顧，前妻請求緩刑，乃從輕量刑，依強制性交罪處1年10月、強制罪處7月，合併有期徒刑2年，但緩刑5年，接受10場法治教育課程，並禁止對前妻騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為，緩刑期間付保護管束。

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