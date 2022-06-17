驚悚！22歲女遭囚禁6個月　慘遭性侵、割舌、挖眼、毀容

▲女子租屋被房東囚禁凌虐性侵達半年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



實習記者林郁婷／綜合報導

美國加州驚傳一起女房客遭房東囚禁性侵案。一名22歲女子剛搬進租屋處，就遭59歲的房東囚禁在家長達半年，期間除了不斷遭到性侵外，還被房東割舌、挖眼毀容，近來終於找到機會逃走，在附近公園被發現後獲救，目前在醫院接受治療。

根據《紐約郵報》報導，居住在聖伯納迪諾郡（San Bernardino County）的麥奎爾（Peter Anthony McGuire），被指控性侵、綁架、酷刑、非法監禁等罪名。22歲的受害女子控訴，她在剛搬進麥奎爾的房子不久，就慘遭非法囚禁凌虐，期間除反覆被性侵，對方甚至割掉她的舌頭、鼻子、耳朵和嘴唇以及挖出一隻眼睛。

聖伯納迪諾郡（San Bernardino County）檢察官表示，受害女子9日晚間7時20分逃出位於奇諾崗（Chino Hills）的租屋處，之後在附近的阿爾特拉公園（Alterra Park）被人發現後報警，目前已被送到醫院接受治療。

麥奎爾在逃跑2天後遭警方逮捕，在法庭上被控性侵、肛交、綁架、酷刑、非法監禁等10項罪名，但他都不承認犯罪，目前持續關押中。