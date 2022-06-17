消防員「假關心真性侵」還騙和解　可憐少女枉死...懲戒結果曝

▲新竹一名少女慘遭假意關心的消防員性侵，最終香消玉殞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃資真／台北報導

新竹縣勤務中心的陳姓消防員，利用職務關係偷抄打119求助的少女小菅（化名）電話，私下聯絡後取得小菅信任，性侵得逞。小菅遭侵犯後崩潰，陳男事後主導以「性騷擾」將大事化小，以10萬元與小菅父親和解，讓小菅更崩潰而輕生，全案最終判陳男1年10月。日前懲戒法院也判決將陳男撤職，並停止任用3年。

判決指出，陳男現年57歲，已婚育有2子，在同事間風評不錯，處事圓滑。本案始於他2018年2月間執勤時，接獲當時16歲、情緒不穩的小菅報案電話，陳男偷偷抄下小菅電話號碼，此後即藉關心名義，時常以LINE聯繫小菅，或聊天、或送早餐，藉此表達長輩的關心、開導及輔導。2018年4月晚間，陳男晚間9點多駕車送小菅回家時，趁機在車上性侵小菅得逞。

小菅遭侵犯後情緒更低落，經常出事，多次企圖結束生命，也因此多次接受輔導。多次透漏遭到「陳小隊長性侵」、「想殺死他」。小菅也提告性侵，但陳男竟主導與小菅的父親簽下和解書，以「性騷擾」名義10萬元和解。這讓小菅更難過，最後小菅於2020年2月間，第17次輕生，香消玉殞。

陳男性侵部分遭起訴後，一審法院以查無實證為由判決無罪。案件上訴二審，高等法院審理後，陳男否認性侵，並提出和解書佐證。但高院認為，倘若真無性侵，為何雙方對話紀錄中，陳男完全不反駁小菅指述的性侵事實？反而以保全名譽、工作及家庭為要求，向小菅要求和解撤告。因此高院改認定性侵有罪，判刑1年10月。全案再經上訴第三審，最高法院駁回上訴定讞。

懲戒法院認為，其行為將導致公眾喪失對其職位之尊重與執行職務之信賴，而嚴重損害政府之信譽，為維持公務紀律，自有予以懲戒之必要，審理期間又否認性侵行為，態度不佳，宣判陳男撤職，並停止任用3年。

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