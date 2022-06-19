台灣石斑魚在日本沒市場　農委會曝他們怕吃進「雪卡毒」

▲陳添壽表示，日本怕台灣石斑魚有雪卡毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者許展溢／台北報導

大陸檢出台灣石斑魚有孔雀綠、結晶紫禁止進口，漁業署代理署長范美玲今（19日）提到除內銷，外銷主要目標市場將放在紐西蘭、美國和加拿大，但為何不賣到日本？農委會表示，因日本很怕台灣的石斑會吃藻類，有「雪卡毒」，現在還要透過台日交流協會談這些事。

2016年農委會新聞稿指出，為協助台灣石斑魚拓展日本市場，當時的農委會副主委翁章梁帶領台灣優質石斑魚養殖及加工業者，在我駐日代表處舉辦「台灣優質水產推廣暨品嚐會」，以國家品牌形象向日本業者及消費者介紹台灣優質的冷凍石斑魚產品。

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▲陳添壽說，透過台日交流協會，都有在談這些事。（圖／記者許展溢攝）



不過，翻開數據，從2016年至今年5月，台灣石斑魚包含生鮮、冷藏及冷凍，出口到日本僅204公噸，而去年石斑魚總出口量6681公噸，外銷給日本的卻只有2公噸。這對比台灣鳳梨被大陸禁後，積極開拓日本市場，為何這次石斑魚卻不見喊出賣給日本？農委會副主委陳添壽說明，最主要台灣石斑魚最大宗就是龍虎斑，也就是由龍膽石斑跟老虎斑交配，但這樣的交配讓日本很怕有「雪卡毒」，擔心龍虎斑都在岩礁成長會吃下藻類，造成石斑體內有藻毒。

陳添壽說，現在透過台日交流協會，都有在談這些事，讓日方了解台灣石斑都是養殖而不會吃到藻類，若能解除雪卡毒疑慮，之後石斑銷日就有可能會再成長。

根據食藥署在官網說明，熱帶性海魚毒的毒素成分相當複雜，主要毒素類型是脂溶性的雪卡毒，由於毒素會透過食物鏈的積聚，因此魚體愈大，所含的毒素愈高。毒素可累積於魚體全身，但以肝臟及內臟的含量較高，這些毒素即使經過高溫加熱烹煮也不會被破壞。若不小心中毒，初期會有腹痛、噁心、下痢和嘔吐的現象，其次還有疲勞、無力感、四肢及口、喉的刺痛與麻痺感、流口水、流眼淚、運動失調等症狀，嚴重者可因呼吸困難而致死。