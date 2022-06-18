富國最低！日本每百萬人僅246例染疫亡　專家曝「成功抗疫3關鍵」

▲日本是全球新冠死亡率最低的富國之一。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

日本是全球富國新冠死亡率最低的國家，每百萬人口出現染疫死亡的病例只有246人，是經濟合作暨發展組織（OECD）38個成員國中，死亡率最低的國家。特別的是，日本因為憲法的關係，無法強制實施封鎖措施，而該國感染風險極高的銀髮族群也很高，因此日本如何打響這場防疫之戰變得極具參考性。據彭博社報導，公衛專家認為，日本能成功抗疫的核心因素在於持續戴口罩、廣泛接種疫苗和人口的健康水平。

▲日本民眾在新冠期間都自覺戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

人民「自覺配合防疫」 戶外戴口罩率高達90%

在無法強制封城的情況下，日本的抗疫策略高度仰賴於民眾自覺，而相關方法在病例數反覆上升、人們產生防疫倦怠時尤其重要。美國健康指標和評估研究所數據顯示，日本民眾在疫情爆發後，便配合地戴上口罩、自願遵守社交距離規定，即使政府放寬戶外口罩規定，當地的口罩使用率仍高達90%以上，優勝於其他七大工業國組織（G7）。

日本人在日常生活中也徹底落實防疫。在政府打出3C口號，呼籲人們避免在封閉空間逗留、前往人潮擁擠的場所和近距離接觸後，不少地方都改善了他們的通風措施，有者還會使用二氧化碳監測器實時監控室內的換氣情況。即使其他國家都開始恢復正常生活，日本民眾仍保持謹慎態度，不輕易群聚。數據顯示，東京最近的夜間娛樂活動，相較於2019年已下降40%。

▲日本的新冠疫苗覆蓋率很高。（圖／達志影像／美聯社）

G7保護力最強人群之一 全國81%人已完成接種

日本人過去對疫苗的信心極低，不過在新冠大流行爆發後，即使政府沒有強制人們施打疫苗，當地民眾對於接種計劃的反應卻十分積極，讓日本如今迅速趕上美國等高接種率國家，一躍成為七大工業國組織中保護力最強的人群之一。

政府數據顯示，日本全國人口中，有81%人已完整接種過2劑疫苗，而施打了加強劑的人群有也有61%，而屬於高風險人群的65歲以上年長者，如今也有93%人至少打過2劑疫苗，接種率加強及的族群也高達90%。東京政策研究基金會流行病學家澀谷健二指出，日本住院和死亡率不高不高的原因，應與人們的高疫苗覆蓋率和通過染疫經驗獲得的保護力有關。

▲專家認為，日本的低新冠死亡率與民眾整體的健康狀況有關。（圖／達志影像／美聯社）

全民超健康！65歲以下「幾乎沒有染疫死亡案例」

人口總體的基本健康狀況是推動日本低新冠死亡率的核心支柱。日本是世上預期壽命最長的國家之一，也是OECD在2020年疫情爆發後，少數6個預期壽命沒有減少的成員國之一。從整體情況來看，日本的新冠死亡案件幾乎全部發生在60歲以上的族群，顯示當地的年輕族群與中年人基本健康都相當不錯，與約四分之一死亡病例發生在65歲以下族群的美國形成對比。

數據顯示，日本只有5%的人口有肥胖問題，讓當地釀成新冠重症的風險隨之降低。此外，日本人每年因流感死亡的人數通常也不超過1萬，這歸功於他們已習慣戴口罩和勤洗手等預防流行病的措施，而這些因素都是他們能夠成功防疫的主要原因之一。

與多數國家相同，日本的醫療體系在大流行期間也面臨龐大壓力，但由於政府的接觸者追蹤行動做得非常好，讓醫療資源可以及時、免費地直接送到需要的地方，並對患者進行全面健康監測，讓患者得以在病情惡化前及早被救治。