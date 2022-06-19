柯文哲主建興建金廈大橋　許智傑批萬萬不可：引狼入室的道路

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席金門縣黨部開幕典禮。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲日前表示，中國大陸廈門與金門近在咫尺，他主張興建金廈大橋，「做一條橋，金門的問題就解決一半」。對此，民進黨立委許智傑批評，這有可能變成引狼入室的道路，萬萬不可；國民黨立委曾銘宗則說，呼籲政府審慎評估之後再做決定。

柯文哲18日出席金門縣黨部開幕典禮，他在會前受訪時表示，廈門新機場與金門近在咫尺，未來以成為大陸東南交通樞紐為目標，因此他主張興建金廈大橋，連結機場與金門，「做一條橋，金門的問題就解決一半」。

許智傑稍早受訪時表示，如果中國是民主國家，這個概念可以思考，但是中國一直想要吃掉台灣，「金廈大橋就有可能變成引狼入室的道路，此事萬萬不可」。

許智傑質疑，柯文哲此言是不了解中共的戰狼及統戰手法，還是急著與國民黨搶佔中共在台發言人的位置，「俄羅斯侵略烏克蘭的舉動，難道柯文哲不以為是個借鏡嗎？」

許智傑呼籲，國民黨、台灣民眾黨都應該以台灣人民的福利為依歸，「不要天天只想跟著中共的屁股走」。

曾銘宗受訪時則說，有關是否要興建金廈大橋，涉及到國防、經濟及兩岸，呼籲政府審慎評估之後再做決定，同時也要問問金門鄉親的看法。