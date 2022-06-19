鄭運鵬自曝做人處事私心很低　林智堅參選桃園讓他真誠愉快

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨選對會日前建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，民進黨立委鄭運鵬19日表示，從小的教育讓他做人處事私心很低，從來不把「自己想要什麼」當作前提，很多人以為他會心情不好，但是其實一點也沒有，因為林智堅的成績很好、勝選機率很高，甚至比他自己還高。

民進黨選舉對策委員會18日開會一致同意，建議徵召林智堅參選桃園市長，預計22日中執會討論後正式提名，屆時將與國民黨桃園市長參選人張善政、台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶形成三腳督局面。

鄭運鵬稍早在臉書表示，早上起來翻一下留言及親友那邊收到的反應，很多朋友會直覺地因為桃園提名林智堅，以為他昨天心情不好，但是其實一點也沒有，大家去看看昨天的臉書活動應該感覺得出來，「真誠愉快、真心不騙」。

鄭運鵬認為，大家會有這樣的反應很正常、很直覺，因為這是過去幾十年以來，大家習慣的政黨提名文化和慣例，「資深立委就會想當縣市長、沒被提名就會認為不公平」，但是他完全不想掉到這個循環。

鄭運鵬強調，從去年到現在，自己只強調「身為桃園最資深的立委，我知道自己的責任，必須維持在需要我參選就能勝選的狀態」，而自己一年多來，從來沒有明確表達參不參選，反而是希望透過這段時間的作為，慢慢改變對立法委員和政黨初選的刻板印象。

鄭運鵬說明，過去一年多以來，他在反覆思考「要不要參選」、「要怎麼處理初選」，都是以「先對桃園未來有利、對民進黨繼續執政有利、對個人沒有不利」這樣的優先順序在分析。

鄭運鵬指出，從小的教育讓他做人處事私心很低，從來不把「自己想要什麼」當作前提，這是多次私下和政界、媒體朋友聊天談到的人生哲學，自己只能透過每次的事件，讓大家相信他就是這樣的人。

鄭運鵬表示，這也是為什麼他多次公開分析「黨內不能內耗」、「我不能因為提名而消耗」這兩個提名原則，因為一來表態參選，就會開始提名競爭，必有內耗；二來如果自己宣布不參選，也不符合民進黨在桃園的政治現實。

鄭運鵬強調，鄭文燦的好成績，讓民進黨在桃園需人孔急，「我有資深的責任，沒有資格在中央決策之前提早回避」。

鄭運鵬也說，自己讚一年半來以來，考慮、分析桃園市長選舉多重宇宙的可能性，昨天選對會決定徵召林智堅，就是他在多重宇宙中判斷，認為對未來桃園最有利的宇宙選擇之一，所以心情一點都沒有受到影響，而且正面地樂觀其成，第一時間100%樂意協助林智堅順利當選桃園市長。

鄭運鵬說明，客觀判斷，林智堅成績很好、勝選機率很高，甚至比他自己還高，而且未來鄭文燦一定更上層樓，「他會代表桃園能在中央行政體系裡面有更大的決策力」。

鄭運鵬說，健康的民主體制，國會地位一定是最高層級，他非常願意代表桃園繼續發揮在立法院的影響力。桃園一定有市長，但不一定能爭取到國會領袖幹部，城市間的國會競爭，自己會努力維持續航力、提升影響力。

鄭運鵬強調，「市政＋國會＋中央」就是他昨天說的鐵三角，自己會盡力讓「林智堅＋鄭運鵬＋鄭文燦」這個鋼鐵團隊，成為未來桃園繼續轉型進步的薩爾達三角之力，以及台灣政治的主流力量。