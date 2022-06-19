BA.4、BA.5可能已進來！會坐大嗎　醫給答案籲做1件事

記者陳俊宏／綜合報導

國內攔截Omicron亞型變異株BA.4、BA.5累計48例。對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，它很可能已經進來了，只是不知道，「但就算它進來了，在BA.2強勢流行下，一時之間應該是無法坐大的。」他認為，台灣應該要提高本土案例定序的比例，努力偵測流行變種病毒的變化。

林氏璧18日在「日本自助旅遊中毒者」臉書發文，分享最新一周英國的變種病毒偵測情形。他指出，BA.4後來居上，衝到近20% ，BA.5則在17%；美國來的BA.2.12.1上周第一，本周退到第三名，有12%，是否會這樣就被BA.4、BA.5壓下去，尚需觀察；滿陌生的BA.5.1也有成長，佔7%。

▼林氏璧分享最新一周英國的變種病毒偵測情形。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

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林氏璧說，很多專家都說，BA.4、BA.5總有一天會進來，「我最近都說，應該說它很可能已經進來了，我們都不知道。若真的是這樣，我也毫不意外。」

林氏璧提到，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在6月10日曾報告，台灣從4月1日至今定序是1058例，其中境外260例、本土798例，其中BA.2佔比是96%，境外本土都是這個比例；本土案例已經這麼多，5月26日之後又是以快篩可直接確診，抽樣比例很低，這中間如果有BA.2.12.1從美國進來，近期已經有BA.4或BA.5已經進來，都是非常可能的，只是沒有偵測到罷了。

林氏璧認為，隨著境外攔截已經陸續偵測到BA.4和BA.5，應該要提高本土案例定序的比例，努力偵測流行變種病毒的變化，「但就算它進來了，在BA.2強勢流行下，一時之間應該是無法坐大的。」

▼林氏璧說，BA.4、BA.5很可能已經進來了。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

林氏璧表示，最近其他國家BA.4、BA.5案例成長率變高，看到的比較像是免疫逃逸造成的，因為在南非BA.4、BA.5從1、2月早已存在，但並沒有競爭過BA.1，到4、5月才流行起來，看起來比較像是BA.1該感染的都感染完了，然後人們抗體有所下降，因此免疫逃逸又更嚴重的BA.4和BA.5才有機會竄起。

林氏璧指出，「我不認為BA.4或BA.5本身的傳染力，有比BA.1或BA.2高太多，起碼絕對不是10倍」；英國則遇到以前沒遇過的狀況，同時有四株變種都在坐大，之前多半是一個強勢變種株，很快就取代原本流行株，這現象值得密切觀察。

林氏璧說，日本有些動物試驗研究指出BA4、BA5比較容易攻擊肺部，他個人持保留態度；之前BA.2的時候，日本也有動物試驗研究說，比BA.1引發的發炎反應更嚴重；但英國和丹麥等地的臨床數據顯示，兩種亞型株引發疾病的嚴重程度並沒有差異，再繼續謹慎觀察吧，不用輕易先下定論自己嚇自己。