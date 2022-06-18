屏東縣+2512！衛生局提醒民眾　清冠一號非「預防保健」用

▲屏東火車站疫苗施打 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(18)日新增2512例本土確診個案；縣衛生局今日於屏東火車站、高榮屏東分院、輔英醫院開設疫苗1至4劑隨到隨打，總計施打595人，現場秩序良好。縣府指出，近來坊間有人討論清冠一號抗病毒效果好，合併西藥的抗病毒口服藥一起使用效果會加強，呼籲民眾使用抗病毒藥物必須經過醫生視訊診療後依醫囑用藥，以免影響治療效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣府表示，抗病毒藥物除了Paxlovid及Molnupiravir外，也有許多民眾青睞「清冠一號」，認為可以提前預防病毒，但衛生局強調，清冠一號需經過中醫師診斷後才能使用，絕對不是「預防保健」使用，很多人可能會以為合併使用，功用加倍，但事實上兩者的藥物成份可能會產生交互作用，可能有劑量過量的危險，提醒民眾取得口服抗病毒藥物後應依醫囑指示服藥，完成完整療程，切勿自行增減藥量或改變使用方式。

衛生局表示，近期仍接到許多民眾表示未收到隔離通知書或隔離通知書資料錯誤，經查詢瞭解大多是民眾就醫時未提供正確電話號碼，及在填寫自主回報時資料填寫錯誤或不完整，再次提醒確診民眾主動配合填寫確診個案自主回報疫調系統，填寫時務必提供正確手機號碼、隔離地址、生理狀況及同住家人等資料，以利疫調順利完成並能順利收到隔離通知書。

根據衛生局統計，18日公告確診2512人中2337人快篩陽判確診，佔確診量的93%。其中醫院研判813例佔34.8%，基層診所研判1524例佔65.2%。截至6月18日，縣內居家隔離現管人數3619人解除隔離：1826人；居家照護累計8萬零2人，解除6萬5795人，現管1萬4207人。