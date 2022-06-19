累計324萬人確診！外出保平安7祕笈　到餐廳先做這件事

▲酒精擦濕紙巾。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者陳俊宏／綜合報導

保平安祕笈！疫情2年半以來累計324萬4453例確診，其中本土高達323萬651例。台南市立安南醫院副院長許秉毅今天（19日）提醒，民眾外出做到7點注意事項，應可確保安全，包括善用「酒精擦濕紙巾」，以及在餐廳用餐時，可把筷子和湯匙前端浸泡熱湯或熱茶2分鐘，殺死細菌和病毒後再使用。

許秉毅在「吃病」臉書說，在疫情期間出遊很不錯，旅館較為便宜，景點人潮也不會太擁擠；不過，台灣民眾目前COVID-19確診率已超過10%，也就是說，每遇到10個人，就有1人以上正有或曾經COVID-19感染，公共環境到處有病毒，不可不隨時提高警覺。

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▼本土疫情持續。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



許秉毅表示，但他想如果能注意以下事項，應可確保安全：

1、乘坐大眾運輸工具時，記得建立「安全活動空間」。用「酒精擦」消毒座椅、扶手，再坐下；同時使用座位前的桌板前，也要記得用「酒精擦」消毒桌板。

2、使用公共廁所時，用「酒精擦」包裹「手把」，再開門、關門。

3、在任何情況下，絕不徒手拿東西吃，也絕不用手揉眼睛或挖鼻孔（記得善用筷子、叉子和衛生紙）。

4、在餐廳用餐時，可把筷子和湯匙前端浸泡「熱湯」或「熱茶」、「熱咖啡」2分鐘，殺死細菌和病毒後，再使用。

5、單獨或只跟同住家人一起用餐，避免家庭間與朋友間的交互傳染。

6、入住旅館時，因房間內的所有環境都有病毒存在的風險，可用「酒精擦」消毒所有自己會接觸到的東西（包括枕頭、被子、桌椅、門把、衣架等），建立好自己的「安全活動空間」，再行使用。

7、與朋友或陌生人說話，務必記得彼此配戴口罩，避免飛沫傳染。

許秉毅指出，相信只要能善用「酒精擦」來建立「安全活動空間」，並不徒手摸眼、口、鼻，同時勤洗手、戴口罩，應可盡興旅遊，也確保安全！

▼在餐廳用餐時，可把筷子和湯匙前端浸泡熱湯或熱茶2分鐘，殺死細菌和病毒。（圖／翻攝「吃病」臉書）