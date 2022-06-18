台東+609！醫院長照機構禁探病延至7／20　長輩打疫苗有獎勵

▲台東今日+609。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣18日新增609名確診者，543名民眾戶籍或居住地分在台東、66名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案26390人、居隔者1521人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/17下午4點為止，住院收治人數為71人、加強版集中檢疫所為42人、居家照護現管人數有3980人。

台東縣衛生局表示，機構部分今天新增1養護機構、1身障機構群聚事件，總計縣內有9養護、2身障、1兒少、6監所群聚事件管制中，今日共新增60例確診個案。養護機構部分，新增6人確診 (4員工、2住民)；監所部分新增52人(2員工、50住民)；身障機構（1住民、1員工）；兒少機構部分無新增。在校園疫情部分台東縣今日則新增確診55生、12師，累計共4257生、648師。

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縣府表示，目前台東確診個案雖然大多為輕症患者，但為了保護抵抗力較弱的長者及避免病患染疫造成重症或死亡，所以持續延長醫院及長照機構禁探病探視至7月20日止，如有例外情況需取得醫療院所或機構評估同意。

65歲以上長者(含55歲以上原住民長輩)6/30前至醫療院所施打任1劑疫苗，均可獲得最高500元衛教品及2劑家用快篩試劑，請鼓勵長輩接種，醫療院所、衛生所接種時間請參考台東縣衛生局官網(https://www.ttshb.gov.tw/ )公告。