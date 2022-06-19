女車主霸占道路擋台電施工3個月　網推絕招「保證24小時內配合」

▲新竹網友爆料，一名女車主長期占用路邊車位，得知台電要施工，竟打電話嗆聲「絕不移車」。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹縣一名網友抱怨，台電今年3月要在竹東鎮五豐街一處巷口施工，但一位女車主長期占用臨停，又拒絕移車，時間一拖就是3個月，如今台電打算再次動工，又遇到同樣情況，讓她不禁感嘆「竹東為什麼可以允許這樣的現象存在？這是公權力不彰？」

原PO在臉書社團「爆料公社」發文指出，紅色自小客車長期佔用竹東鎮五豐街48巷巷口馬路，甚至當成「自家停車位」使用。今年3月，台電公告要施工，女車主竟打電話向台電嗆聲「不要施工，我不會配合移車！」

▲台電包商今年3月施工無果，怎料近期二度公告又遭女車主拒絕。（圖／爆料公社）

原PO表示，當時台電包商不得已，加上竹東沒有拖吊車、拖吊場，只好暫緩施工，怎料近日再次張貼動工公告，竟又遭女車主拒絕，無論如何溝通都沒用，讓她看了不禁搖頭，「這是公權力不彰？竹東可允許此現象存在？她停車處不是她的私人產權。」

許多網友看完紛紛留言，「申請畫紅線大家都不要停這樣最快」、「應申請路權，有了路權就可以請警察使用公權力移車」、「不推行車庫法，永遠會有這種事情發生」、「這種天氣，雞蛋很快就起效用了」、「堆高機是對付這種人的好幫手，請記得做好防護，錄影存證」、「車主的後台可能很硬喔！」

還有不少人建議，「直接斷電，然後公告因該車主不移車」、「再貼一張公告，附上這車子的照片，然後區域斷電，內容就說車主不願移車無法復電」、「直接在巷口公告，即日起開始斷電，直到該車主配合為止，保證24小時內她就會配合，不然整條巷子的人都會找她算帳！」

▼女車主違停位置。（圖／翻攝自Google Maps）

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