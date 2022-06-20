違停公車格買水餃被叭2次　「叭三小啦」囂張賓士男反嗆司機

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友昨日（19日）深夜在臉書PO出一段15秒的影片，一名賓士駕駛將車子違停在公車格中，只為了購買水餃，被公車司機按了2次喇叭，竟然跑來叫囂「叭三小啦」，讓車上乘客覺得很傻眼，「現在的人是怎麼了？買水餃臨停比較大？」其他網友也紛紛留言替司機抱不平，「司機辛苦了」、「讓他紅，明天就出來道歉了」、「停公車格是會被開罰單的」。

▲賓士男（穿短褲者）不顧其他準備上車的民眾，硬要跟公車司機叫囂。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

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影片中，事發地點位於台北市民族西路，當時路邊還有民眾正在等待上車，沒想到賓士男衝上來就直接對著司機嗆聲「叭三小啦」，司機回答「大哥，我要載客人耶」，他還是繼續鬼打牆式叫囂「你載客人，你叭三小啦」，說完就直接轉身走向水餃店，接著不知道是上車民眾還是車上乘客，好心告知司機賓士男的車牌號碼。

▲路邊民眾和車上乘客目睹這個狀況都很傻眼。

原PO在臉書「爆料公社」的文章中提到，當時自己就在公車上，看到這個狀況也很傻眼，賓士男將車子停在公車格上，司機按了2次喇叭他都不為所動，於是乾脆繞過去，沒想到他還不罷休，竟然追上來跟司機叫囂，「現在的人是怎麼了？買水餃臨停比較大？」

▲賓士男嗆聲完就走回去買水餃。

影片公開之後，網友們紛紛留言力挺司機，認為賓士男的行為很沒水準，「試著拿到派出所，看能不能送他罰單」、「讓他紅，明天就出來道歉了」、「開賓士沒比較高尚」、「懶得走路就講一聲，這樣很丟人」、「賓士喔，這種人一堆，被按個喇叭就覺得面子掛不住」、「停公車格是會被開罰單的，我家附近看過2次，剛好被警察遇到」。