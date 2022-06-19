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Novavax最快7月開打！6QA一次看　專家讚3優勢：最好的新冠疫苗

▲▼Novavax。（圖／路透）

▲Novavax已通過我國食藥署EUA，指揮中心表示，目前仍在敲定到貨時程。（圖／路透）

記者張乃文／整理報導

衛福部先前宣布從COVAX管道購買200多萬劑Novavax疫苗，食藥暑也已通過我國緊急使用授權（EUA）。據了解，目前仍在敲定履約到貨時程，盼在7月到貨、7月中下旬開打。不過，對於Novavax的資訊，民眾相對陌生，《ETtoday新聞雲》也整理適用對象等資訊，提供大家參考。

美國次單位蛋白疫苗Novavax上月向台灣申請EUA，食藥署17日召開專家會議審查，與會專家經審查Novavax疫苗的品質、安全及療效資料，核准Novavax疫苗專案輸入。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說，目前仍在敲定履約到貨時程，但已先將疫苗通過EUA一事回報平台，希望能在7月到貨、7月中下旬開打。

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Q1：Novavax是什麼疫苗？

A：與台灣高端疫苗同屬「蛋白質次單位疫苗」的新冠疫苗，為美國諾瓦瓦克斯（Novavax）藥廠所研發。

Q2：誰可打Novavax？

A：食藥署通過適用於18歲以上成人主動免疫接種以預防COVID-19，用法用量為施打兩劑，每劑0.5毫升(含5毫克的SARS-CoV-2棘蛋白)，兩劑施打間隔3週。

WHO專家小組建議疫苗施打對象為18歲以上人士，儘管實驗中65歲以上對象數據有限，因為該年齡層較少人士參與，但考量數據指數對該年齡層為可接受的安全範圍，因此建議65歲以上民眾仍可以接種。另外，實驗也顯示，12至17歲青少年在注射2劑Novavax後，降低感染的效益達8成，且無心肌炎相關個案。

我國則是遵照專家建議，取得EUA後使用於18歲以上民眾基礎劑/基礎加強劑及追加劑接種，換言之，第一劑、第二劑、第三劑或混打Novavax都可以。不過，先前已打過其他品牌，第三劑甚至第四劑想要混打Novavax，與上一劑的間隔時間，仍有待指揮中心公布。

▲ 稍早雲林縣政府緊急公告，因應第八輪疫苗施打預約踴躍，針對雲林縣「65歲以下」民眾，台大醫院將於9月23日加開2000劑施打量，讓更多雲林鄉親能夠接種疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲Novavax常見的副作用，包含注射部位疼痛、疲倦、頭痛等，但整體屬於短暫且溫和。（示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

Q3：保護力好嗎？對Omicron病毒株有效嗎？

A：台大公共衛生學院許辰陽醫師曾經分享，Novavax疫苗的第三期臨床試驗報告，結果顯示，18歲以上族群施打後，預防重症性感染效益高達9成；2劑Novavax除了能有效對抗Omicron外，施打第3劑後，對抗Omicron之IgG濃度更是大幅增加9.3倍。

據了解，Novavax在美國、墨西哥進行第三階段試驗，實驗期間病毒變種經歷Alpha、Beta和Delta，疫苗不論對輕症、中症或重症的防護率均高達90％。不過，試驗是在Omicron大肆流行之前，因此有外國學者認為，Novavax對於Omicron的防護還有待觀察。

Q4：Novavax副作用有哪些？

A：Novavax常見的副作用，包含注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痠痛或關節痛。而打第二劑的不適感會比第一劑強烈，不過整體而言，副作用屬於短暫且溫和。

Q5：Novavax優勢在哪？

A：WHO指出，疫苗儲存溫度為攝氏2度至8度，相較其他需要超低溫儲存和運送的mRNA疫苗，其在難取得超低溫儲存設備的地區具有相對優勢。

而這支曾被譽為「最好的新冠疫苗」的Novavax，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎曾列出3個優勢，包括「安全性好」、「預期不會發生心肌炎或血栓」、「保護效果預期可達9成」。

Q6：各國施打Novavax情況如何？

A：歐盟、英國、加拿大以及澳洲皆已投入接種行列，亞洲部分，Novavax疫苗在日本國內由武田藥品工業負責生產與販售，日本政府已簽約今後約1年內採購1億5000萬劑。新加坡則於今年5月初有首批疫苗運抵。

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