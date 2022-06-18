富樂黑心快篩「條碼不存在」　藍批：食藥署、關務署根本是共犯

▲國民黨團指出，富樂快篩試劑藍、白包裝bar code完全不一樣。（圖／記者宋良義攝）

記者崔至雲／台北報導

大鑫資訊公司進口大陸製「Flowflex富樂」快篩試劑，已賣出超過200萬劑謀取暴利，立法院國民黨團18日上午召開記者會指出，富樂快篩試劑藍色歐版包裝，和偽造白色包裝上的barcode完全不一樣，白色包裝barcode的國別碼「根本不存在」，食藥署、關務署竟然大開綠燈放行，儼然是跨部會共犯結構，國民黨團再次呼籲檢調單位，務必深入查辦。

總召曾銘宗表示，衛福部在5月10日核准給大鑫資訊進口富樂快篩試劑EUA，公文附件註明生產國別為USA，但昨天邵博士顧問公司對外表示，申請富樂快篩試劑時有說明標示為中國製，衛福部和邵博士顧問公司陷入羅生門，到底是美國製？還是中國製？

▲國民黨團召開「國際商品條碼對不上 食藥署 關務署 没有包庇？」記者會。（圖／記者宋良義攝）

曾銘宗指出，原本以為衛福部是閉著眼睛核准大鑫資訊公司EUA，經國民黨團深入調查發現，根本就是刻意放水、護航，完全沒有為全民健康安全把關，衛福部、食藥署不但有行政責任，更有刑事責任，呼籲檢調一併追查。

藍委費鴻泰表示，bar code有一維條碼和二維條碼，不是每個產品都需要barcode，但是各國政府都鼓勵廠商建立barcode，一維條碼是世界統一標準，只要在一個國家註冊，全世界都可掃得出來相關商品資訊，如果廠商沒有barcode，就必須依照我國《商標法》第6條、第7條規定。一維條碼總共有13碼，前3碼國別碼，例如美國001-139、200-299，第4、5、6碼分別是商品代號，第8-12碼是廠商自編碼，第13碼檢查碼；另外還有縮短碼8碼，例如香菸類，全都屬於世界標準。

▲大鑫資訊公司進口大陸製「Flowflex富樂」快篩試劑，已賣出超過200萬劑謀取暴利。（圖／記者宋良義攝）

費鴻泰指出，藍色包裝富樂快篩試劑是在歐洲國家販售(歐版)，barcode有13碼，前3碼為692，對照國際條碼國別分類690-699是中國大陸，在台灣市面上出現的白色包裝富樂快篩試劑，國別碼是682，在國際條碼國別分類根本沒有被申請、使用，換句話說根本沒有這個國家。另外，白色包裝富樂快篩試劑包裝上的，barcode只有12碼，少了一個檢查碼，白色包裝盒上的barcode是造假、山寨版、「類barcde」。

▲國民黨團召開「國際商品條碼對不上 食藥署 關務署 没有包庇？」記者會。（圖／記者宋良義攝）

費鴻泰質疑，所有資訊都是公開的，很容易就能查到，衛福部連審查都不做，大開綠色通道，也難怪民眾在使用偽造快篩試劑，一條線也顯示不出來，實在可惡、惡劣！作假的快篩試劑都能夠通過，吳秀梅署長下台也是剛剛好而已。



首席副書記長李德維指出，申請EUA的過程非常繁瑣，要提出相當多的證明和生產廠區的各項配置圖，才拿得到食藥署核發的EUA。國民黨團高度質疑的問題是，如此複雜繁瑣的文件準備和審查流程，食藥署竟然可以一路開綠燈給特定廠商，其他廠商申請卻是困難重重，吳秀梅署長請出來說清楚。大鑫當初審查的全部文件，也應該公開給全民檢視，以昭公信。

▲國民黨團指出，富樂快篩試劑藍色歐版包裝，和偽造白色包裝的barcode完全不一樣，白色包裝barcode的國別碼根本不存在。（圖／國民黨團提供）

副書記長鄭正鈐表示，食藥署在審核所有提出快篩試劑申請EUA時，幾乎都要求補件，包括試劑製造全廠分配圖、廠名、廠址、標示大門倉庫進料出貨、包裝檢驗、人員辦公室等等配置圖，其中包裝是審核非常重要的部分，假設barcode都是造假，是如何通過EUA？

鄭正鈐質疑，大鑫資訊進口的偽造富樂快篩試劑，並沒有在市面上流通，全部都以標案進到政府部門，是不需要進行商品條碼辨識，顯然是從衛福部以降到關務署一路包庇，跨部會弊案，國民黨團要求檢調單位一定要深入詳查。

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