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疫苗解凍又冷凍！天兵診所「搞錯保存方式」　2271人衰打問題疫苗

▲▼日本疫情,日本疫苗。（圖／路透）

▲沖繩一間醫療機構搞錯疫苗保存方式超過1年。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣宇流麻市一間提供疫苗接種的醫療機構因為搞錯疫苗保存方式，將已經解凍的輝瑞疫苗重複冷凍，待要替民眾施打時又再度解凍，時間甚至長達1年多，直到2022年6月才被市政府發現。在此期間已經有2271人打到問題疫苗，接種次數共4519次。宇流麻市承諾，接下來將針對受害民眾進行抗體調查，以確定疫苗是否還有效。

根據《沖繩時報》報導，輝瑞疫苗通常只要解凍過一次就必須以冷藏形式保存，但是該醫療機構拿到政府以冷藏方式運送的疫苗後，卻將這些疫苗重新放到冷凍庫中保存，直到要使用時才重複解凍。而相關人員甚至都沒有發現保存方法出了問題，因此從2021年4月24日開始，一直以相同方式保存疫苗。

直到2022年6月2日，這起事件才曝了光，但是已經有至少2271人被打了有問題的「重複解凍」疫苗，總施打次數高達4519次。

經宇流麻市向輝瑞公司確認的結果，雖然重複冷凍、解凍可能不會對疫苗品質產生巨大的影響，但是依舊無法確認其有效性，因此預計20日起通知所有施打到問題疫苗的民眾，並對其提供抗體檢查，未來將根據檢查結果與專家意見，決定是否提供後續補充接種。

宇流麻市自2021年3月起，便召集全市提供疫苗接種服務的所有醫療機構，舉辦8次疫苗接種說明會。而這個出包的醫療機構8次都有參加。而在疫苗正式開打的前一天，也就是2021年4月23日，宇流麻市也在市公所舉行了說明會，再度講解疫苗運送與保存的方法，當時也曾提到到配送會以冷藏方式運送，沒想到卻依然發生問題。宇流麻市長中村正人17日也召開記者會正式道歉。

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