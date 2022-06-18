他爆富樂快篩沒有「美國廠」　秀資料批食藥署：想掩蓋什麼？

▲富樂快篩試劑爭議不斷。（資料照／調查局提供）



實習記者李密／台北報導

富樂快篩試劑爭議持續延燒，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞17日回應，富樂快篩試劑在美國廠或中國廠有不同名稱的產品及包裝，食藥署核准通過緊急使用授權的快篩試劑，都是美國廠生產的家用快篩品名。對此，媒體人黃揚明18日在臉書貼出證據，無奈表示「這事件明明很單純，食藥署到底想掩蓋什麼？」

富樂快篩日前被查出進口商大鑫使用中國大陸代工次級品混充出貨，已流入市面192萬劑，不法獲利高達1億元。不過衛福部強調，食藥署核准通過的富樂快篩試劑是「美國廠」產品，不是「中國廠」的產製品。

黃揚明今在臉書秀出富樂快篩在美FDA註冊的資訊，指美國ACON公司顯示為「Initial Distributor/Importer: Yes」，代表美國ACON公司為「最初輸入者」，意同「進口商」。

黃揚明說，根據美國醫療諮詢顧問公司Dawa Medical LLC官網資料顯示，美國FDA定義的進口商，就是只能從國外進口產品到美國販售的公司，無法對進口的產品包裝做任何更動、重新包裝。黃揚明質疑，「又哪來的美國工廠可以生產製造呢？」

對於富樂快篩美國廠、中國廠生產等說法，黃揚明認為，如果食藥署還要堅稱有「美國廠」生產台灣EUA核准的富樂快篩，就是政府公然造謠。他表示，「這事件明明很單純，食藥署到底想掩蓋什麼？」呼籲食藥署正面回應。

▼黃揚明於臉書秀出美國FDA註冊的富樂快篩資訊與Dawa Medical LLC進口商定義。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明（剝雞））

