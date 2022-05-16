　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

霸凌同事罵死人妖+多次翹班曠職　台大研究助理遭解僱提告吞敗

▲職場,工作,學校,學生,公司,。（圖／pexels）

▲胡男因常在職場上罵髒話、摔東西霸凌同事，經勸導未見改善遭到解僱。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

胡姓男子原在台大醫學院實驗動物中心擔任研究助理，2020年間遭解僱後，自認都是因為主管們對他有偏見，打官司要爭回工作權，但台北地院審理認為，胡男確實有對同事罵髒話、叫同事「死人妖」等霸凌行為，且在照顧動物的工作上執行不確實，甚至導致動物死亡，經2次面談輔導未見改善，判決台大為維持管理威信與業務運作，解僱胡男合法。本案正上訴高院審理中。

胡男提告指出，他從2015年10月起在台大工作，最後薪水3萬4千多元，任職期間克盡職守、表現良好，但因主管偏見，多次開會營造他有缺失的假象，違反解僱最後手段性原則，在2020年5月11日不經預告，提前終止與他的勞動契約，胡男要求法院確認台大解僱不合法，雙方雇傭關係仍存在，且台大要持續支付他這段期間的薪資、年終和勞退提撥。

台大則反駁，胡男長期對主管、同事施以言語、肢體暴力及霸凌，造成同事恐懼與不適，導致多位優秀同仁離職，另外未遵守業務標準作業程序，導致浪費動物中心資源，更有多次翹班曠職紀錄，經主管多次輔導或調整值無仍無法糾正，才會依《勞基法》終止勞動契約。

▲▼肥宅,阿宅,摔鍵盤,暴怒,宅宅,胖男。（圖／取自pakutaso免費圖庫）

▲法官認為胡男對員工士氣有不良影響，台大繼續僱用將造成管理威信盡失。（示意圖／pakutaso）

動物中心的醫師則出庭作證，證稱胡男的工作內容是動物房管理、衛兵鼠(用來觀察傳染病情形)製作等，但胡男執行不確實，導致無法正常監測疾病、籠內環境快速惡化甚致動物死亡等問題。此外，胡男常在工作場合辱罵髒話，使用三字經，會造成醫師跟其他同仁工作壓力，還有證人指胡男會叫其他同事「死人妖」。

胡男主管則證稱，很多同仁向上投訴反應遭辱罵後，胡男還會跑去找這些同事，逼問同事為什麼要誹謗他，造成其他同事心理壓力，經主管勸說不要在公眾場合講髒話，胡男仍解釋只是口頭禪，之後沒有改善。

法官審理認為，胡男的確有執行業務缺失，且使用不文雅用語辱罵行為，已對台大員工士氣及經營有不良影響，符合《勞基法》規定，對共同工作勞工有重大侮辱、違反工作規則等情節重大，且經台大2次面談輔導後，仍未提出具體改善方案，若台大繼續僱用胡男，顯然將使台大未來管理其他員工的威信盡失、業務無法正常運作，難謂兩造勞雇間之信賴關係未生破綻，因此判決台大解僱合法有據。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
滾床片破10萬觀看！　「雪乳戰神」心死發聲了
學生確診飆破9萬！　全台2102校停課
快訊／士林民宅大火！　1人躺浴室「救出已成焦屍」
南韓「最愛的台灣人」排行出爐！　他看第3名超興奮
美槍擊「台僑1死5傷」死者身份曝！　她驚揭父母保命關鍵
快訊／國泰產跟進「拒重複投保」！　公告出爐
慢16秒就被活埋！他抬頭一看急倒車　土石流瞬間崩落
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夫妻吵架他衝廚房持刀自鎖房內　警消破門噴辣椒水救回失控男

桃園發燒男呼吸喘送醫8小時亡　PCR陽性確診...法醫相驗曝死因

快訊／士林5樓民宅火警　1人躺浴室「救出已成焦屍」

慢16秒就被活埋！他抬頭一看秒衝急倒車　土石流眼前瞬間崩落

霸凌同事罵死人妖+多次翹班曠職　台大研究助理遭解僱提告吞敗

超噁！色男闖女鄰居頂樓　拿內褲狂聞蹭下體再掛回去

燃燒枯葉釀大火！魚池國中旁火燒山4天害停課　農民下場出爐

已婚男醫下藥迷昏實習美女醫　判刑定讞入獄還被廢止執照

快訊／排隊買實名制快篩竟猝死　桃園男突倒地PCR待驗中

狗爬式狂歡遭前男友背後偷拍11秒　她氣炸怒告：不是每次都可以

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

喵星人讓奴才頭頂按摩服務　按到眼神死網友笑：已昏了

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

夫妻吵架他衝廚房持刀自鎖房內　警消破門噴辣椒水救回失控男

桃園發燒男呼吸喘送醫8小時亡　PCR陽性確診...法醫相驗曝死因

快訊／士林5樓民宅火警　1人躺浴室「救出已成焦屍」

慢16秒就被活埋！他抬頭一看秒衝急倒車　土石流眼前瞬間崩落

霸凌同事罵死人妖+多次翹班曠職　台大研究助理遭解僱提告吞敗

超噁！色男闖女鄰居頂樓　拿內褲狂聞蹭下體再掛回去

燃燒枯葉釀大火！魚池國中旁火燒山4天害停課　農民下場出爐

已婚男醫下藥迷昏實習美女醫　判刑定讞入獄還被廢止執照

快訊／排隊買實名制快篩竟猝死　桃園男突倒地PCR待驗中

狗爬式狂歡遭前男友背後偷拍11秒　她氣炸怒告：不是每次都可以

隔離2次都沒事…她推「強免疫力菜單」　羞躲危機：夫確診前還交合

夫妻吵架他衝廚房持刀自鎖房內　警消破門噴辣椒水救回失控男

劉冠廷快篩陽！　女友孫可芳「記者會緊急取消」

桃園發燒男呼吸喘送醫8小時亡　PCR陽性確診...法醫相驗曝死因

獨／八點檔男星確診　不忌口竟「身體發炎反應」增強

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

約餐廳相親！女生「弟妹一起帶」狂點餐13000元　他跑廁所下決定了

快訊／士林5樓民宅火警　1人躺浴室「救出已成焦屍」

南加州「台灣教堂槍擊案」死者身分曝光　制伏槍手牧師回報現況

薛凱琪戴藍色放大片變「大陸網美臉」！　網看傻認不出：好恐怖

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

社會熱門新聞

夜店初體驗就撿屍　19歲乖乖男極度自責獲輕判

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞25歲男不治

即／桃園男排實名制快篩竟猝死

快訊／貨車違停買檳榔！台東男閃不過猛撞慘死

快訊／新店騎士與貨車擦撞倒地　無心跳命危

街友遭活活打死　2嫌1收押1聲押

即／王美花參加研討會慘摔　幕僚嚇壞急送急診

50歲護理師開「超狂條件」徵婚　媒人婆也嚇一跳

狗爬式狂歡遭前男友偷拍　她怒告：不是每次都可以

三重情侶遭轟5槍！手術前PCR才知「無症狀確診」

即／疑右轉盲區奪命　高雄女騎士爆頭送醫亡

男大生外送便當自摔　慘遭小貨車輾斃

彰化白車追撞迴轉貨車　瞬間成廢鐵駕駛喪命

即／網購清冠一號挨詐　匯款後秒被拉黑

更多熱門

相關新聞

加薪、升職卻總是輪不到我？

加薪、升職卻總是輪不到我？

每個人都希望自己在工作上有所表現，可以讓自己升職加薪，但是詳細要掌握什麼樣的方式，來提高自我或是團隊價值，需要擁有一些特質、以及技巧方式，才能全面提升成公司要的人才；以下就盤點7個絕對你收入的細節，只要具備了，就不難獲得自己想要的。

公館肯德基房東「分道揚鑣」　開價2.65億賣一半店面

公館肯德基房東「分道揚鑣」　開價2.65億賣一半店面

台大宣布即日起遠距教學到學期末

台大宣布即日起遠距教學到學期末

台科大宣布遠距教學到學期末

台科大宣布遠距教學到學期末

台大單日確診首破百人「為5月初3倍」

台大單日確診首破百人「為5月初3倍」

關鍵字：

霸凌職場髒話歧視勞基法工作規則台大實驗動物中心解僱提前終止勞動契約

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」

快訊／蘇貞昌宣布：「打3劑疫苗免居隔」適用確診者家人

白雲狂被問「脫口和楊繡惠結婚進度」！開6位數聘金

快訊／楊繡惠、白雲直播合體「揭喜訊內幕」！

明起確診者同住家人「打3劑可免隔離」

遭反骨正妹擺臭臉！設計師Andy不忍回擊

夜店初體驗就撿屍　19歲乖乖男極度自責獲輕判

「新冠、感冒」咳嗽法大不同！醫2大關鍵教你分辨

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞25歲男不治

黑男女友認了「長期不敢看他影片」！看到他約妹：真的氣炸

疫情衝擊餐飲業最高補助10萬元　經濟部助攻業者拚外帶商機

僅限2人！Netflix最新共享新資費曝

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

米砂再曝AV徵才訊息！曝光業內薪資＋公司3福利

更多

最夯影音

更多
瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」
100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面