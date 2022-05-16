霸凌同事罵死人妖+多次翹班曠職　台大研究助理遭解僱提告吞敗

▲胡男因常在職場上罵髒話、摔東西霸凌同事，經勸導未見改善遭到解僱。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

胡姓男子原在台大醫學院實驗動物中心擔任研究助理，2020年間遭解僱後，自認都是因為主管們對他有偏見，打官司要爭回工作權，但台北地院審理認為，胡男確實有對同事罵髒話、叫同事「死人妖」等霸凌行為，且在照顧動物的工作上執行不確實，甚至導致動物死亡，經2次面談輔導未見改善，判決台大為維持管理威信與業務運作，解僱胡男合法。本案正上訴高院審理中。

胡男提告指出，他從2015年10月起在台大工作，最後薪水3萬4千多元，任職期間克盡職守、表現良好，但因主管偏見，多次開會營造他有缺失的假象，違反解僱最後手段性原則，在2020年5月11日不經預告，提前終止與他的勞動契約，胡男要求法院確認台大解僱不合法，雙方雇傭關係仍存在，且台大要持續支付他這段期間的薪資、年終和勞退提撥。

台大則反駁，胡男長期對主管、同事施以言語、肢體暴力及霸凌，造成同事恐懼與不適，導致多位優秀同仁離職，另外未遵守業務標準作業程序，導致浪費動物中心資源，更有多次翹班曠職紀錄，經主管多次輔導或調整值無仍無法糾正，才會依《勞基法》終止勞動契約。

▲法官認為胡男對員工士氣有不良影響，台大繼續僱用將造成管理威信盡失。（示意圖／pakutaso）

動物中心的醫師則出庭作證，證稱胡男的工作內容是動物房管理、衛兵鼠(用來觀察傳染病情形)製作等，但胡男執行不確實，導致無法正常監測疾病、籠內環境快速惡化甚致動物死亡等問題。此外，胡男常在工作場合辱罵髒話，使用三字經，會造成醫師跟其他同仁工作壓力，還有證人指胡男會叫其他同事「死人妖」。

胡男主管則證稱，很多同仁向上投訴反應遭辱罵後，胡男還會跑去找這些同事，逼問同事為什麼要誹謗他，造成其他同事心理壓力，經主管勸說不要在公眾場合講髒話，胡男仍解釋只是口頭禪，之後沒有改善。

法官審理認為，胡男的確有執行業務缺失，且使用不文雅用語辱罵行為，已對台大員工士氣及經營有不良影響，符合《勞基法》規定，對共同工作勞工有重大侮辱、違反工作規則等情節重大，且經台大2次面談輔導後，仍未提出具體改善方案，若台大繼續僱用胡男，顯然將使台大未來管理其他員工的威信盡失、業務無法正常運作，難謂兩造勞雇間之信賴關係未生破綻，因此判決台大解僱合法有據。