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苗縣+1320！頭份竹南今年確診累計破萬　縣府呼籲長者施打第４劑

▲▼徐耀昌上午由衛生局長張蕊仙陪同到維真國中的接種站視察。（圖／苗栗縣政府提供）

▲徐耀昌上午到維真國中的接種站視察長者施打第４劑疫苗情形。（圖／苗栗縣政府提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣今(6月18日)新增新冠肺炎本土確診1,320例，其中男性628人、女性692人，年齡分布1歲以下至102歲。現居隔人數4,364 人，平均每位確診者居家隔離人數1.02人；自今年1月1日至今日累積本土案例5萬9,342人，人口占比確診率達11.08%，頭份市及竹南鎮確診累計數已超過萬人，縣長徐耀昌呼籲疫情仍延燒，防疫不鬆懈。

苗栗縣衛生局表示，75歲以上長者是目前縣內新冠疫苗施打率最低的族群，第一劑到第三劑都低於全國平均數，鼓勵長者施打疫苗，以降低高風險族群重症、住院或死亡風險。

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為提升社區防護力及個人保護力，苗栗縣今天在苗栗、竹南、頭份 、後龍、通霄、苑裡及公館等地開設大型接種站，開放設籍苗栗縣65歲以上長者、55歲以上原住民，施打第四劑莫德納疫苗，截至6月30日預估全縣計有3萬5,764人可施打，其他未設大型接種站的鄉鎮將由衛生所規畫施打，完成接種者可獲得2劑快篩試劑和500元禮券，鼓勵符合資格民眾施打。

但因中央全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)目前尚無建置第4劑符合施打名單下載功能，僅能從已施打第3劑後150天計算可接種人數，故長者接種第四劑，採依村里別分流，敬請將前往接種的長輩，可先依據當地衛生所或公所公告時間，配戴好口罩前往接種，請勿提早到，避免群聚及減少等待時間。

▲▼徐耀昌上午由衛生局長張蕊仙陪同到維真國中的接種站視察。（圖／苗栗縣政府提供）

▲▼苗栗縣6/18確診案分布及疫情總覽。（圖／苗栗縣政府提供）


▲▼徐耀昌上午由衛生局長張蕊仙陪同到維真國中的接種站視察。（圖／苗栗縣政府提供）
 

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