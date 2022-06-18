好萊塢小模重回螢光幕！　返美前「加工雙球」：終於發育完了

▲好萊塢小模Saint完成隆乳夢想，現已返回好萊塢打拼。（圖／Saint提供）

記者許宥孺／高雄報導

國內一名曾在美國好萊塢打拼的小模Saint，因為疫情2020年暫時回到台灣改接翻譯工作，不過她仍有好萊塢明星夢，為了能讓自己在鏡頭前更美，她曾施作隆鼻、人工骨墊下巴。現在她已打滿3劑疫苗準備返美，她也決定完成心中最後夢想，也就是隆乳，讓自己在鏡頭前更有自信。

Saint是在美國出生長大的台灣人，從小就在好萊塢長大，周遭不乏名人、模特兒，受到環境影響，她也投入模特兒工作，就和好萊塢大多數居民一樣，過著鎂光燈下的生活。

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▲好萊塢小模特Saint接受複合式隆乳手術後，大方展現傲人上圍。（圖／記者許宥孺攝）

Saint說，疫情關係，2020年夏天她回到高雄老家居住，本來計畫繼續從事模特兒工作，不過當時她的外在條件和風格，卻不是亞洲人偏好的樣子，只好暫時轉當外商翻譯，同時也努力健身。為了讓自己在鏡頭前更上相、五官更明顯，她先是接受自體肋骨隆鼻手術和人工骨墊下巴手術。

不過Saint仍對自己的外表不滿意，她說，她的家人都是D罩杯以上，她還沒接受手術前是C罩杯，但是她骨架大，所以看起來胸部小，「很像我媽抱錯小孩了」，現在手術完很開心，大約是E、F之間，現在她隆完乳，媽媽都覺得她在炫耀自己胸部很大，讓她直呼：「我現在終於可以炫耀！」

▲▼好萊塢小模Saint未隆乳前，寬大骨架顯得胸小。（圖／Saint提供）

「我13歲開始發育，但是才剛發育怎麼就停了？」Saint說，她的身高170公分夠高，國一時候的胸部就是C，一直停滯在這個尺寸，自從接受隆乳手術後，她才覺得自己此時此刻才結束青春發育期。不過她在採訪中也透露羨慕，其實很多好萊塢名人的胸部本來就很大，雖然也有人很小，但她單純是「隆自己開心」，以弭平心中覺得同是一個媽生，她卻是小奶的不平等待遇。

Saint說，現在她已打滿3劑疫苗，準備回到好萊塢發展，她也開始積極試鏡，像是之前幫診所代言，她用Google翻譯中英文，結果Google就指定找她拍美顏廣告，不過當時她還沒有回美國，不然是個難得的機會。

▲邱浚彥強調，手術前務必和醫師進行充分溝通。 （資料圖／記者吳奕靖翻攝）

國內知名整形醫師邱浚彥表示，其實隆胸有一種方式是透過填充物，目前台灣的義乳品項不多，但是能進來的都是很好的，而且都是國外用很久，台灣才會核准的材質，也因為有好的材質，所以連帶也讓隆胸最怕發生莢膜情況也少見了。

邱浚彥也透露，填充物豐胸雖然可以「大力揉捏，延展性變好，但千萬不能用尖銳物來刺」。同時他也提醒利用填充物豐胸，手術前應該要做好相關的評估像是「體型以及適合的尺寸，還有肝腎的凝血功能，適不適合麻醉，就看身體素質健不健康」。