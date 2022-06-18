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高雄租屋族有福了！租金補貼每月最高5880元　申請辦法一次看

▲▼高雄租屋族有福了！租金補貼每月最高5880元。（圖／高雄市都發局提供）

▲高雄租屋族有福了！租金補貼預定7月18日開辦，此次僅接受線上申請。（資料圖／高雄市都發局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄租屋族有福了！高市府配套內政部擴大租金補貼專案，首創加碼最低生活費3至3.5倍，辦理增額租金補貼，最高額度每月補助5880元，計畫辦理戶數1萬戶，實施計畫已公布，預定7月18日線上開辦。

內政部考量高房價時代廣大民眾的租屋負擔，預定於7月1日開辦擴大租金補貼專案，大幅放寬租金補貼資格，從既有家庭所得每人每月最低生活費2.5倍調高至3倍（約4.3萬元），計畫戶數全國名額有50萬戶，預期今年租金補貼的對象與戶數將大幅增加。

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▲▼高雄租屋族有福了！租金補貼每月最高5880元。（圖／高雄市都發局提供）

▲高雄租屋族有福了！租金補貼每月最高5880元。（圖／高雄市都發局提供）

高雄市政府配合辦理內政部擴大租金補貼專案外，也考量盡可能滿足市民需求，希望能擴大照顧到家庭所得平均每人每月最低生活費3~3.5倍（4萬3258元~5萬467元），另開辦增額租金補貼，預計增加1萬戶市民受惠。

都發局長吳文彥表示，111年度增額租金補貼，考量不同地區租金差異及個別家戶負擔程度不同，將按申請人租屋區域及資格條件分為14個級距，不同身分別給予每月2,040~5,880元不等的補貼額度，但如實際租金低於補貼級距者，仍以實際租金計算。所需經費將運用囤房稅增加之稅收支應，今年經市議會同意墊付1.07億元補貼有租屋需求的民眾，以減輕青年與弱勢族群居住負擔，藉以鼓勵青年結婚育兒及移居高雄，為高雄增加人口。

▲▼高雄租屋族有福了！租金補貼每月最高5880元。（圖／高雄市都發局提供）

▲高雄租屋族有福了！租金補貼預定7月18日開辦，此次僅接受線上申請。（資料圖／高雄市都發局提供）

吳文彥也強調，家庭所得每人每月3倍以下者請向內政部申請，3~3.5倍非屬內政部擴大租金補貼者，請向都發局申請增額租金補貼，並請勿重複申請。高雄市111年度增額租金補貼將於7月18日至8月31日開始受理申請，計畫辦理戶數1萬戶，預定10月撥款，補貼期間1年，為配合防疫，避免群聚染疫風險，統一採「線上申請」，市府不受理臨櫃申請。

都發局住宅發展處長翁浩建補充說明，111年度增額租金補貼線上申請將於111年7月18日至8月31日每日上午9時至下午5時開放，可至都發局申請網站提出申請並上傳相關證明文件。相關申請條件，揭露在都發局官網「公告專區」，在開辦期間須檢附文件，可至「高雄市住宅補貼網」查詢。為配合防疫，民眾如有任何疑問，仍請儘量用電話詢問，可於上班時間撥打服務專線： 07-3368333轉2649~2651、2981~3983、5194~5196（四維行政中心），將有專人提供詳細的說明。

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