行銷公司無照製口罩狂撈607萬　負責人「撕1張紙」再添一罪

▲「堤麥策略行銷有限公司」未經核准擅自製造口罩且販售，狂撈607萬餘元。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

位於北市「堤麥策略行銷公司」彭姓負責人，明知醫療用口罩屬醫療器材，卻擅自製造且販賣「P99美國FDA頂規超強防護口罩」並透過MOMO購物網路平台販售，宣稱可阻隔新型冠狀病毒等醫療效能，狂撈607萬餘元，衛生局人員上門稽查，彭男竟將公文書撕毀。士林地檢署偵結，依違反醫療器材管理法、毀損公文罪提起公訴。

該公司為國內著名的行銷、設計公司，成立10餘年，開發的產品多元，從自行車、服飾到健康類型的產品皆有。

起訴指出彭姓負責人從2020年5月起至2021年9月，在該公司位於汐止區醫療器材製造場，私自製造「P99美國FDA頂規超強防護口罩」（P99口罩），並放上MOMO購物平台販賣，宣稱該口罩符合「CNS14774」、「CNS14755」醫療口罩標準，同時更打廣告指出可阻隔新型冠狀病毒等醫療效能，黑心撈607萬5785元。

新北市衛生局2021年6月30日派員前往該醫療器材廠稽查，但衛生局人員發現「P99口罩」宣稱可阻隔新型冠狀病毒，並要蘇姓員工在藥物檢查現場單廠商欄簽名，切結欄則註記「本表查填事項均與事實相符並無異議」。

彭男當天下午經員工通知到場，不滿蘇姓員工在公文書上簽名，要求衛生局人員立刻折返公司，衛生局人員返回後，彭男竟將衛生局人員拿出的公文書當場撕毀，導致公文書破碎不堪使用。

同年9月新北市調查處，持搜索票扣得口罩成品228片、半成品5125片、濾芯3001片、外包箱1箱、織布原料2箱，全案經調查局移送偵辦。

彭男於警詢、偵查時辯稱，公司所製造及販賣為一般布口罩，非屬醫療器材，檢方根據證人證述、銷售資料、扣押口罩等，依違反醫療器材管理法第62條未經核准擅自製造醫療器材、毀損公文書等罪起訴，犯意各別，建請法院分論併法。