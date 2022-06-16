染疫國中妹「冒4大後遺症」變金魚腦！醫見最要命1點：不如休一學期

▲國中女學生染疫後出現4大後遺症，其中每天只睡2～3小時醫師認為最要命。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者李佳蓉／綜合報導

這波本土疫情已破300萬人確診，不少人更面臨染疫康復後的後遺症，嚴重影響生活。醫師姜冠宇發文分享，在門診遇到一名國中女學生，滿臉驚恐的描述自己冒出4大後遺症，包括容易失神、金魚腦忘記事情以及學業成績變差，然而被認為最要命的就是「每天只睡2～3小時」睡眠不明原因自動縮短，連自己都嚇壞。醫師建議不如休息1學期。

北市聯醫中興院區醫師姜冠宇今（16）日在臉書分享，在新冠追蹤門診面對確診康復者除了要做身體症狀評估表外，也會做睡眠、情緒、焦慮與憂鬱量表，以評估患者受影響程度。後來門診將該名國中女學生轉介心理師進行諮商，再依需求輔助藥物，「不過還好她的父母，不會給予她太多壓力，如果是嚴格一點的父母，可能她的挫折感會更大。」

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姜冠宇說，不是確診後輕症99.62%就代表沒事，很多孩子受到影響，學習上自信產生問題，很多感染時症狀並不嚴重，但返回校園或職場才發現已對日常生活造成衝擊，例如表現不如以往，學習最需要的專注力、記憶力也跟著喪失，甚至講話講到一半就忘記要說什麼，變得很金魚腦。此外，還有莫名的肌肉或關節疼痛，有些會伴隨胸悶、呼吸不順暢，「最要命的是睡眠不明原因自動縮短，情緒就每況愈下更差了。」

▲醫師認為若染疫後出現後遺症已影響孩子學習，不如先休息一個學期。（示意圖，非本新聞當事人／記者湯興漢攝）

姜冠宇認為，若家長觀察到孩子受到後遺症的干擾，明顯影響表現，不如給予適當休息一個學期，待學習能力恢復再重返校園，可免除有一段因為學習能力低落而無法挽回的學習成績而影響升學。

他也提醒家長，別給小孩太多壓力，未來疫情衝擊到一些考生，或許也可思考一些配套措施，「如果制度不友善，像日本就不給考生補考機會、直接重考；像台灣醫師國考說OSCE（客觀結構式臨床測驗）考試確診就是明年重來一次這麼無情，那其實會對我們的孩子心理負擔是更嚴重的。」

對於名人官員確診的新聞，大家都很關注，姜冠宇說甚至有很多陰謀論和攻防，但他直言，「名人確診根本就是他們家的事，你關心不會有任何助益，多為我們社會上懸而未決的事情思考，才是真正整體提升社會。」