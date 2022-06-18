拜登軍售烏克蘭「MQ-1C灰鷹無人機」驚傳喊卡　美憂1大風險

▲灰鷹攻擊無人機可搭載地獄火飛彈，讓烏軍在戰場上對抗俄羅斯部隊。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國拜登政府向烏克蘭出售4架MQ-1C灰鷹（Gray Eagle）攻擊無人機的計畫驚傳喊卡，依據2名知情人士的說法，主要是擔憂先進監控設備可能落入俄軍手中，進而為美國帶來安全風險。

路透報導，灰鷹攻擊無人機可搭載地獄火飛彈，讓烏軍在戰場上對抗俄羅斯部隊，而美方這份軍售計畫先前已得到白宮批准。不過，五角大廈國防技術安全管理局（DTSA）在進行深入審查後提出反對意見。

反對出售無人機給烏克蘭的理由，正是機上的雷達及監控設備一旦落入俄羅斯手中，可能給美國帶來安全風險。消息人士透露，這項考量在最初評估中被忽略，但在上周五角大廈會議中被提出來。

美國一名不願透露姓名的官員表示，五角大廈高層如今正在檢視是否繼續進行這項軍售交易，且無法確定何時能有最終決定。另有消息指出，如今有個持續推動軍售的解決方案，就是把現有雷達及傳感器換成較不先進的設備，但這仍需要數月時間才能完成，且若軍售案獲准進行，國會也有可能出手阻攔。

報導提及，這4架灰鷹無人機原本計畫交付美軍使用，依據美軍預算文件，每架灰鷹攻擊無人機造價為1000萬美元。