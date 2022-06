英國首相強生「二度突訪基輔」　宣布烏軍萬人境外訓練計畫

▲英國首相強生17日二度突訪基輔。(圖/路透)



文/中央社記者陳韻聿倫敦17日專電

英國首相強生今天無預警訪問基輔,預告將啟動一項「足以徹底改變戰爭均勢」的軍事訓練先鋒計畫,預估每120天可訓練高達1萬名烏克蘭武裝部隊成員、傳授經實戰驗證的英軍專業技能。

首相辦公室表示,訓練計畫將在烏克蘭境外執行。英國曾在2015年至今年2月俄烏戰爭爆發前,透過「軌道行動」(Operation Orbital)訓練超過2萬2000名烏克蘭軍事人員。今天宣告的新計畫與「軌道行動」相似。

首相辦公室指出,新計畫將有助烏軍加速部署、恢復軍力、擴大抵抗。每一位參與計畫的烏克蘭武裝部隊成員將接受3週訓練,學習前線作戰技能、基礎醫療能力、網路安全以及反爆破戰術。

▲英國首相強生將啟動一項「足以徹底改變戰爭均勢」的軍事訓練先鋒計畫。(圖/路透)



今天是強生(Boris Johnson)自2月24日俄羅斯全面侵略烏克蘭後,二度訪問烏國首都基輔(Kyiv)並與總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)會談。強生前一次訪問是在4月。

他今天說,再訪基輔是要向烏克蘭民眾傳達簡單、清楚的訊息:英國與他們同在,直到烏克蘭最終勝利。

他指出,當烏克蘭士兵使用英國提供的飛彈捍衛國家主權,他們同時也在捍衛西方「視為理所當然的自由」。

強生在與澤倫斯基會談後舉行的聯合記者會表示,俄軍持續刻意以平民為攻擊目標,這毫無疑問是戰爭罪。此外,俄羅斯重蹈歷史覆轍,對「忠誠度不足」的烏克蘭民眾實施非法強迫遷移。

面對這樣的遭遇,強生說,他完全可以理解為何澤倫斯基和烏克蘭民眾無法向俄方妥協。

