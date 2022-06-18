英國首相強生「二度突訪基輔」　宣布烏軍萬人境外訓練計畫

▲英國首相強生17日二度突訪基輔。（圖／路透）



文／中央社記者陳韻聿倫敦17日專電

英國首相強生今天無預警訪問基輔，預告將啟動一項「足以徹底改變戰爭均勢」的軍事訓練先鋒計畫，預估每120天可訓練高達1萬名烏克蘭武裝部隊成員、傳授經實戰驗證的英軍專業技能。

首相辦公室表示，訓練計畫將在烏克蘭境外執行。英國曾在2015年至今年2月俄烏戰爭爆發前，透過「軌道行動」（Operation Orbital）訓練超過2萬2000名烏克蘭軍事人員。今天宣告的新計畫與「軌道行動」相似。

首相辦公室指出，新計畫將有助烏軍加速部署、恢復軍力、擴大抵抗。每一位參與計畫的烏克蘭武裝部隊成員將接受3週訓練，學習前線作戰技能、基礎醫療能力、網路安全以及反爆破戰術。

▲英國首相強生將啟動一項「足以徹底改變戰爭均勢」的軍事訓練先鋒計畫。（圖／路透）



今天是強生（Boris Johnson）自2月24日俄羅斯全面侵略烏克蘭後，二度訪問烏國首都基輔（Kyiv）並與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談。強生前一次訪問是在4月。

他今天說，再訪基輔是要向烏克蘭民眾傳達簡單、清楚的訊息：英國與他們同在，直到烏克蘭最終勝利。

他指出，當烏克蘭士兵使用英國提供的飛彈捍衛國家主權，他們同時也在捍衛西方「視為理所當然的自由」。

強生在與澤倫斯基會談後舉行的聯合記者會表示，俄軍持續刻意以平民為攻擊目標，這毫無疑問是戰爭罪。此外，俄羅斯重蹈歷史覆轍，對「忠誠度不足」的烏克蘭民眾實施非法強迫遷移。

面對這樣的遭遇，強生說，他完全可以理解為何澤倫斯基和烏克蘭民眾無法向俄方妥協。

To the Ukrainian people: the UK is with you and we will be with you until you ultimately prevail. pic.twitter.com/5CU7Chl79L — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022

強生表示，英國將始終如一，持續向烏克蘭提供軍備和軍事訓練。他指出，只要獲得足夠支援，烏克蘭民眾和武裝部隊就能達成夢寐以求的目標：將侵略者趕出烏克蘭。

強生強調，當侵略者已被趕出烏克蘭，這才是討論烏克蘭未來的適當時機；當烏克蘭重獲自由，英國和其他國家向烏方提供議論多時的安全承諾和保證才有意義。

澤倫斯基在記者會指出，英國與烏克蘭對於如何邁向勝利「有一致看法」。他透露，英國可望提供烏克蘭更多重武器和防空系統。

強生與澤倫斯基今天的會談議題還包括俄羅斯封鎖烏克蘭港口導致的糧食危機、如何強化對俄制裁和各國對烏克蘭的支持，以及英國對烏克蘭的經濟、基礎建設及人道支援等。