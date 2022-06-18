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忙打戰又被爆「癌末＋帕金森氏症」　普丁親自回應：會堅強挺過去

記者葉睿涵／綜合報導

現年69歲的俄羅斯總統普丁頻頻被傳健康亮紅燈，外界更質疑他可能罹患癌症或帕金森氏症，甚至還有情報人員爆料，普丁正在接受癌末治療。普丁17日首次就其健康問題作出回應，聲稱相關謠言已被誇大，還痛批西方國家對俄羅斯的制裁是「瘋狂、愚蠢而不計後果的自殺行為」，而俄羅斯將堅強挺過所有困難。

綜合外媒報導，普丁17日在聖彼得堡國際經濟論壇中，首次回應了其健康傳聞，「就像作家馬克吐溫所說，『我死亡的謠言被嚴重誇大了』」，似乎想藉此說明自己的健康無礙。剛在2月24日發動侵烏行動的普丁，在論壇中對戰事避而不談，僅強調這場「特別軍事行動」絕對合法，俄羅斯是被形勢所逼，才會決定開戰，而他們也會把這場已維持4個月的戰爭持續下去。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁17日在聖彼得堡國際經濟論壇發表演說。（圖／路透）

對於西方因應烏俄戰爭對俄羅斯祭出的制裁，普丁痛批，這些舉動實在是「瘋狂、愚蠢而不計後果的」，「這些針對俄羅斯的經濟閃電戰根本沒有任何成功的機會；你從我們國家過去上千年的歷史就能知道，我們和我們的祖先一樣，是強大、能應對任何挑戰的民族，因此我們將解決任何問題，並持續發展成一個開放的經濟體，而西方國家反而會被他們的制裁反噬」。

他補充，西方凍結3千億美元（約新台幣90兆元）的俄羅斯外匯儲備根本是在「自殺」，而歐盟也將因制裁損失超過4千億美元（約新台幣119兆元），「美國認為自己是『上帝在地球上的代理人』，不斷嘗試改變歷史進程、削弱俄國的獨立主權，而失去政治主權的歐盟也只能跟隨美國，以本國經濟為代價來對付俄羅斯，但他們將經濟動盪與戰爭劃上等號的行為是錯的」。

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