許藍方戶頭剩7千多元「沒錢續聘律師」　他嘆：時間點搞錯了

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許藍方戶頭剩7千多元「沒錢續聘律師」　林智群嘆：時間點搞錯了

▲▼最美性學博士許藍方被指與已婚醫師學長康鈞尉傳緋聞，遭正宮劉友臻提告求償。（圖／記者黃哲民攝）

▲許藍方透露，已經沒錢聘用律師。（圖／記者黃哲民攝）

記者朱祖儀／綜合報導

「最美性學博士」許藍方17日透露為了打官司已經花光積蓄，戶頭只剩下7000多元，無法續聘律師。對此，律師林智群認為，許藍方請律師的時間搞錯了，最需要的時間點應該是正宮找上她的時候，認為如果當時就找律師，應該可以更好解決此事。

許藍方因捲入和已婚醫師學長的緋聞事件，17日現身台北地院開庭。她受訪時透露，因為打官司已經花光積蓄，現在戶頭只剩下7926元，已經沒錢再委任律師，只好獨自上陣，也再次否認涉及不倫戀。

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▲▼許藍方。（圖／翻攝自Facebook／許藍方博士 Dr. Gracie）

▲林智群認為，許藍方聘用律師的時間點錯了。（圖／翻攝自Facebook／許藍方博士 Dr. Gracie）

對此，林智群認為，許藍方搞錯找律師的時間點，「她真正需要律師的時間點，是正宮找她談的時候。那個時候最需要律師（軍師）給她建議」，如果當時就順利和對方談成和解，此事也不會爆開，許藍方也不至於名聲受損、丟了代言工作。現在經過一連串爭議，許藍方損失的不只是上百萬元，還有未來的代言機會。

林智群也說，其實律師比較可以發揮作用的場合是在法庭外，進到法院之後，反而可以發揮的空間其實有限。尤其他認為許藍方在此事爆發後的一連串發言是扣分的，聽起來似乎已經承認跟已婚醫師發生感情，只是是對方主動而已，這讓律師很難防守，如果在事情爆開後有律師在旁邊給建議，許藍方應該可以處理得比較好。

沒錢聘用律師一事曝光後，掀起外界熱議。許藍方17日晚間也發文表示，非常謝謝大家的關心及問候，許多事情不是她不想說，而是多說無益，讓大家擔心真的很對不起，至於戶頭存款問題，「我沒有要裝窮或刻意表達什麼，就因為記者問了我為什麼會解除委任，我不想說太多公關話，就描述事實罷了」。

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