快訊／許藍方發文認了「戶頭剩7926」：是我自己不爭氣

記者趙蔡州／綜合報導

號稱「最美性學博士」的知識型網紅許藍方17日下午表示，她為了打官司已經花光積蓄，戶頭只剩7000多元，只好解聘律師，消息一出立刻引發討論。對此，許藍方晚間在臉書解釋，她沒有要裝窮或刻意表達什麼，只是因為單純有記者問她，為什麼會解除委任，「我不想說太多公關話，就描述事實罷了」。

許藍方17日晚間在臉書表示，她非常謝謝大家的關心及問候，許多事情不是她不想說，而是多說無益，讓大家擔心真的很對不起，至於戶頭存款問題，「我沒有要裝窮或刻意表達什麼，就因為記者問了我為什麼會解除委任，我不想說太多公關話，就描述事實罷了」。

她會繼續努力賺錢，非常感謝廠商的青睞和贊助，更感謝大家的支持，「是我自己不爭氣，目前的餘額只有7926，請各位不用擔心，我會慢慢把錢賺回來，回饋給你們和社會，這是我給自己的承諾與保證」。

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▲許藍方17日晚間在臉書說，她在鏡頭前說出戶頭剩下7千多元，沒有要裝窮或刻意表達什麼，只是描述事實。（圖／記者黃哲民攝）

她說，「我始終相信所有的過程只會讓我變得更堅強，我總告訴大家解決問題最好的方式是面對問題，我很高興自己完成了這件事」、「一路至今，我已經很幸福了，有許多貴人的幫忙，我都銘記在心」。

她表示，大家不用因此捐錢給她，相信目前只是過渡期，「這個世界有更多需要幫助的人和團體，購買我的書和我代言的東西就是對我最好的支持了」。

她最後說，「我還有《小姐不熙娣》通告費，不用擔心，我會更努力賺錢，無論你們怎麼看我，不管是酸民還是甜民，我很希望你們每一個人，都要注意健康和保持心情愉快」、「祝福大家和我自己，謝謝你們，也很抱歉，讓各位擔心了」。

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