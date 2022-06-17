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戶頭剩7千元　緋聞案解任律師...許藍方親自出庭哽咽吐心聲

▲▼「最美性學博士」許藍方捲不倫戀，遭正宮求償300萬元，首度到北院出庭不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

▲「最美性學博士」許藍方捲不倫戀，遭正宮求償300萬元，先前到北院出庭不回應媒體發問。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

號稱「最美性學博士」的知識型網紅許藍方，因捲入和已婚醫師學長的緋聞事件，今天上午和下午各有求償案在台北地院開庭，上午案件開庭時，許把律師都解任，自己也沒現身，形同棄守，許下午親自出庭，首度鬆口受訪，表示打官司花光積蓄、戶頭只剩7000多元，沒錢再委任律師，所以自己上陣，她仍否認涉及不倫戀，說著說著還哽咽泛淚。

今天庭訊歷時約2小時結束，法官諭知本案訂於下月（7日）6日宣判。康男夫妻沒出庭，由律師代理出庭沒受訪。許藍方開完庭顯得如釋重負，受訪表示法官人很好、讓她把話講清楚，她照實陳述，尊重法官依法判決。許在鏡頭前不忘自嘲「我比較在乎會不會很醜耶」，並強調自己真的沒錢了，「不知道會不會增加通告費」。

▲▼最美性學博士許藍方被指與已婚醫師學長康鈞尉傳緋聞，遭正宮劉友臻提告求償。（圖／記者黃哲民攝）

▲「最美性學博士」許藍方被指與已婚醫師學長傳緋聞，遭正宮提告求償，今出庭辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

《鏡週刊》去年（2021年）8月根據自稱正宮閨蜜的爆料，披露許藍方和已婚醫師學長康鈞尉於前年（2020年）9月間傳出不倫戀，報導並曝光許、康之間露骨對話紀錄，包括「想到那天在別的床上叫別人的老公老公，已經是我這輩子目前為止，做最瘋狂的事了」等語。

此事重創許藍方形象、演藝事業一度跌到谷底，她透過擅長的性學話題重新凝聚人氣，不過康妻提告要求她賠償300萬元並公開道歉，雙方欠缺協商與交集，官司纏訟膠著期間，許的代言與通告也受到影響。

北院今上午審理《鏡週刊》控告許藍方求償並要求公開道歉一案，許事先遞狀將律師都解任、自己也沒到庭，遭《鏡週刊》委任律師指責有惡意，許下午因康妻告她求償案親自出庭，首度鬆口受訪，表示打官司花光積蓄，戶頭只剩7000多元，付不起律師費，為了不負債所以解任律師，自己出庭。

▲▼最美性學博士許藍方被指與已婚醫師學長康鈞尉傳緋聞，遭正宮劉友臻提告求償。（圖／記者黃哲民攝）

▲「最美性學博士」許藍方被指與已婚醫師學長傳緋聞，遭正宮提告求償，今出庭辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

許藍方今以T恤搭配長褲的便裝打扮現身，與前次套裝幹練風格大不相同。她仍否認與康男有任何不倫關係，聲稱大家都知道她很敢講性學話題，所以媒體披露的露骨簡訊，很自然就被外界認定是她跟康男調情所講，但這些簡訊來自康男交給正宮的對話紀錄，都是純文字檔（txt檔），不是對通訊軟體直接翻拍或截圖，真實性很可疑。

許藍方說，純文字檔的內容是可以被刪改的，她苦於時隔1年才被媒體報導，這期間她手機遺失，無從提供原始檔案比對內容，也難以解釋當時對話的情境。她表示，事發至今，輿論對她已有先入為主的負面看法，她又拿不出證據反駁，所以始終沒受訪澄清，更怕說了之後，再被責罵利用媒體資源傷害正宮。

許藍方說著說著，突然感慨地紅了眼眶，語氣也哽咽起來，身旁友人趕緊遞面紙給她拭去眼角淚光。許說不懂怎會演變成1個男人（指康男）出來講一講，2個女人就告成一團，「他（康男）跟誰去摩鐵開房，關我屁事！不是我！」

許藍方表示，自己出庭打官司確實可能比較吃虧，可是省錢，她只能把實話告訴法官，請法官依法判決，她已對報導她捲入緋聞的《鏡週刊》編採人員提起妨害名譽刑事告訴，希望檢方能還她清白。

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