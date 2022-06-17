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許藍方批報導不實力甩小三污名　《鏡週刊》要求當庭勘驗鹹濕對話

▲▼「最美性學博士」許藍方捲不倫戀，遭正宮求償300萬元，首度到北院出庭不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

▲「最美性學博士」許藍方捲不倫戀，遭正宮求償300萬元，先前到北院出庭不回應媒體發問。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

號稱「最美性學博士」的知識型網紅許藍方，去年被《鏡週刊》踢爆，涉嫌與已婚的康姓醫師學長不倫戀，許數度PO文澄清，指責周刊報導未先查證、內容不實，結果反被《鏡週刊》提告求償10萬元，還被要求移除貼文並公開道歉，台北地院今開庭，許沒現身，還把律師團都解任，《鏡週刊》聲請一造辯論判決，後認為完成勘驗程序可讓許心服口服，法官諭知下月（7月）21日再開庭。

《鏡週刊》去年（2021年）8月根據自稱正宮閨蜜的爆料，披露許藍方和已婚醫師學長康鈞尉於前年（2020年）9月間傳出不倫戀，報導並曝光許、康之間露骨鹹濕對話紀錄，包括「想到那天在別的床上叫別人的老公老公，已經是我這輩子目前為止，做最瘋狂的事了」等語。

許藍方在《鏡週刊》報導當天，委任律師發表聲明批《鏡週刊》「為什麼能在未完全查證的情況下，做出這樣的不實報導」，並說報導揭露的對話紀錄與人事時地物，有許多張冠李戴、刻意扭曲之處。《鏡週刊》去年底回顧年度新聞再提本件報導，許藍方也再度PO文指責報導不實，揚言「不排除採取相關法律行動」。

▲▼與最美性學博士許藍方傳緋聞的醫師康鈞尉，和妻子劉友臻一起到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲與最美性學博士許藍方傳緋聞的醫師康鈞尉（右），和妻子（左）一起到台北地院出庭。（資料照／記者黃哲民攝）

《鏡週刊》自認報導前已詳盡查證、許藍方無端侵害商譽，於是搶先控告許藍方要為自己不實言論賠償10萬元，並須移除相關的不實貼文，以及在個人臉書刊登聲明啟事連續60天，且刊登期間，不能將啟事內容掉包。

許藍方本案從沒出庭，僅委任3位律師要求《鏡週刊》舉證許的PO文有哪些內容不實。北院今開庭時，許不但依舊沒現身，更遞狀將律師都解任，被告一方無人到庭，形同棄守。《鏡週刊》委任律師批許女不出庭也沒舉證報導有何不實，可見許女意圖抹黑，已侵害《鏡週刊》權益，請求一造辯論判決。

▲許藍方示範如何清潔私密處。（圖／翻攝許藍方YouTube）

▲許藍方遭《鏡週刊》提告，她不出庭，更把律師都解任，開庭無人到場，形同棄守。（圖／翻攝許藍方YouTube）

法官原可依法結案，但為求周延，詢問《鏡週刊》是否維持勘驗證物的聲請，也就是康鈞尉妻子另案控告許藍方求償300萬元，該案卷證裡的許、康2人露骨鹹濕對話紀錄，是否與本案《鏡週刊》提出的查證資料相符。

《鏡週刊》委任律師認為完成勘驗程序可讓許藍方心服口服，也同意法院通知許出庭，再給許一次答辯機會，法官諭知本案下月（7月）21日上午再開庭。許藍方已於今年（2022年）5月告《鏡週刊》編採人員涉犯妨害名譽罪嫌，由台北地檢署偵辦中，康妻告許女一案，今下午將在北院繼續開庭審理。

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