許藍方哭窮戶頭剩7000！美女律師遭私訊譙爆　網：不是節目班底？

▲許藍方開庭哭窮，告知「戶頭剩7000多元」。（圖／記者黃哲民攝）



記者柯振中／綜合報導

網紅許藍方17日到台北地院開庭時表示，目前戶頭只剩7,000元，沒有錢付律師費，只好解除委任關係，引起極大爭議。消息傳出後，美女律師李怡貞立刻接到3名正宮當事人的訊息，痛罵「是怎樣」，讓她十分傻眼，也不曉得這種抗辯會惹火多少正宮。

許藍方17日到台北地院開庭時首度鬆口受訪，在鏡頭前告知，因為打官司花光積蓄，戶頭只剩7,000元，沒錢再委任律師，只能親自上陣。

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許藍方表示，因為她很敢說性學話題，因此媒體披露露骨簡訊後，外界很自然地認定，就是她與康男調情時傳的，但這些訊息都是康男交給正宮的對話紀錄，全是純文字檔，而非通訊軟體翻拍、截圖，真實性很可疑，她也否認任何不倫關係。

▼李怡貞瞬間被正宮當事人私訊譙「是怎樣」。（圖／翻攝臉書／李怡貞）



對此，李怡貞認為，許藍方身為公眾人物，有業配、有節目也有合作，還有高顏值與高學歷，爭議發生後愈來愈紅，但「戶頭只有7,000元」這個抗辯，不曉得會惹火多少正宮。

李怡貞指出，許藍方的「戶頭7,000元」事件傳開後，就有3名正宮當事人私訊她，痛罵「是怎樣」，但她看的重點較為不同，「我只看到幾十萬的律師費，所以解除委任？」李怡貞感到相當不可思議，「一件侵害配偶權案件，幾十萬？！！！嗯……欸……喔，才發現我收的太便宜了怎麼辦？」

對此，也有網友感到好奇，許藍方明明在某個節目當班底，應該會有固定收入，「好瘋狂喔。」李怡貞則回應，她也想不明白，「到底是誰教她這樣講的？」

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