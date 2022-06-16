逆子燒死8家人　律師2點分析「應該是死刑」：差別只是幾個死刑

記者施怡妏／綜合報導

新竹市東大路輪胎行昨（15日）傳出縱火，造成一家三代11口共8人死亡，僅有屋主陳男、擔任軍職在外的長子、以及縱火的次子陳彥翔倖存，目前陳彥翔身上燒燙傷、嗆傷，仍在加護病房插管治療中無法言語，詳細案情動機為何，還有待釐清。律師林智群指出，「如果沒精神問題，沒受到刺激，應該是死刑」。

「一口氣把8個家人燒死，罪證確鑿」，林智群律師稍早發文，關於刑事責任的部分，他列出地檢署跟法院要處理的4個重點，「成立幾個故意殺人罪？有沒有成立公共危險罪？大人已經在樓下又跑上去救小孩，算不算成立故意殺人罪？」另外還有行為人的精神狀態，以及行為人是不是受到刺激才犯案。

林智群律師表示， 「大家一定又覺得這是什麼鬼？但不好意思法院還是要處理這個問題，民眾覺得無關緊要的點，地檢署、法院還是要一個一個確認的」。至於量刑，林智群律師指出，「如果沒精神問題，沒受到刺激，應該是死刑，差別只是幾個死刑而已」。

民事責任的部分，林智群律師也列出2項，故意殺死繼承人跟被繼承人，直接喪失繼承權；就算那8個人有保險，受益人故意造成那8個人（被保險人）死亡，喪失其受益權，保險金變成遺產，行為人沒繼承權，也領不到，「兩個店面一個給哥哥，你不爽，現在兩個都給哥哥，你高興了嗎？」

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▲陳彥翔縱火導致8家人死亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，事發後有鄰居聲稱，昨晚間聽聞陳彥翔與母親因「誰要洗碗」而爆發口角，不久後輪胎行就爆發猛烈火勢，懷疑就是因家事分配而釀成憾事。

但警方調查發現，縱火動機恐非洗碗矛盾，疑似是陳彥翔在外向銀行借貸，為了償還債務，時常開口向長輩索要金錢，昨夜陳彥翔再度開口討錢，因此遭到長輩訓斥、碎念「不長進」，陳彥翔因此心生不滿，才會引發殺機。但由於目前陳彥翔身上燒燙傷、嗆傷，仍在加護病房插管治療中無法言語，詳細案情動機為何，還有待釐清，目前全案依縱火罪及過失致死罪偵辦中。