　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逆子燒死8家人　律師2點分析「應該是死刑」：差別只是幾個死刑

記者施怡妏／綜合報導

新竹市東大路輪胎行昨（15日）傳出縱火，造成一家三代11口共8人死亡，僅有屋主陳男、擔任軍職在外的長子、以及縱火的次子陳彥翔倖存，目前陳彥翔身上燒燙傷、嗆傷，仍在加護病房插管治療中無法言語，詳細案情動機為何，還有待釐清。律師林智群指出，「如果沒精神問題，沒受到刺激，應該是死刑」。

「一口氣把8個家人燒死，罪證確鑿」，林智群律師稍早發文，關於刑事責任的部分，他列出地檢署跟法院要處理的4個重點，「成立幾個故意殺人罪？有沒有成立公共危險罪？大人已經在樓下又跑上去救小孩，算不算成立故意殺人罪？」另外還有行為人的精神狀態，以及行為人是不是受到刺激才犯案。

林智群律師表示， 「大家一定又覺得這是什麼鬼？但不好意思法院還是要處理這個問題，民眾覺得無關緊要的點，地檢署、法院還是要一個一個確認的」。至於量刑，林智群律師指出，「如果沒精神問題，沒受到刺激，應該是死刑，差別只是幾個死刑而已」。

民事責任的部分，林智群律師也列出2項，故意殺死繼承人跟被繼承人，直接喪失繼承權；就算那8個人有保險，受益人故意造成那8個人（被保險人）死亡，喪失其受益權，保險金變成遺產，行為人沒繼承權，也領不到，「兩個店面一個給哥哥，你不爽，現在兩個都給哥哥，你高興了嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳彥翔縱火導致8家人死亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳彥翔縱火導致8家人死亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，事發後有鄰居聲稱，昨晚間聽聞陳彥翔與母親因「誰要洗碗」而爆發口角，不久後輪胎行就爆發猛烈火勢，懷疑就是因家事分配而釀成憾事。

但警方調查發現，縱火動機恐非洗碗矛盾，疑似是陳彥翔在外向銀行借貸，為了償還債務，時常開口向長輩索要金錢，昨夜陳彥翔再度開口討錢，因此遭到長輩訓斥、碎念「不長進」，陳彥翔因此心生不滿，才會引發殺機。但由於目前陳彥翔身上燒燙傷、嗆傷，仍在加護病房插管治療中無法言語，詳細案情動機為何，還有待釐清，目前全案依縱火罪及過失致死罪偵辦中。

►愛喝手搖飲必買這「杯」！保冰6小時超方便

ET快訊
逆子燒死8家人　律師分析2點「應該是死刑」
日3醫學生性侵女大生　全程錄下「3小時性虐煉獄」
輪胎行一家「住鐵皮屋」　消防員曝：最怕現場第一
面試官問「兩口呂、三口品，五口呢？」　他神回1字當場錄取
台積電套600元↑　Joeman再砸300萬買「這款幣」
男星103歲母辭世！疫情害不能見最後一面　現改當廟公
逆子買600元汽油燒死8人　遺體難辨識！消防員也鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／每周入境2.5萬人上限有望放寬　指揮中心最新說明

逆子燒死8家人　律師2點分析「應該是死刑」：差別只是幾個死刑

確診康復「連中16種後遺症」　她曝每日恐怖落髮量：掉雙倍以上

孕婦診所子宮頸開7公分竟快篩陽　產後急轉院...止住大出血保命

iPad成k書利器！建中賈子謙狂刷考題　靠自制力考取台大醫

帶小孩放電！兩廳院串聯科教館、史博館　「館館手牽手」7月登場

「國旅振興每晚補1300元」計畫已送交通部！沒打滿3劑有望跟團玩

「我可不想另外叫」客硬拗外送員深夜幫買奶茶　同行一招秒解

繳稅旺季手頭緊！中華郵政疫情送暖　推郵保好貸1.98%利率

李秉穎估：7月有望萬例以下　疫情下來較慢！死亡數「未來會再降」

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

BTS防彈宣布「單飛不解散」！　RM吐9年辛酸…惹哭大家

歐告陪同散步跟車討摸　雨中初見即盯上新主人

LIVE／每周入境2.5萬人上限有望放寬　指揮中心最新說明

逆子燒死8家人　律師2點分析「應該是死刑」：差別只是幾個死刑

確診康復「連中16種後遺症」　她曝每日恐怖落髮量：掉雙倍以上

孕婦診所子宮頸開7公分竟快篩陽　產後急轉院...止住大出血保命

iPad成k書利器！建中賈子謙狂刷考題　靠自制力考取台大醫

帶小孩放電！兩廳院串聯科教館、史博館　「館館手牽手」7月登場

「國旅振興每晚補1300元」計畫已送交通部！沒打滿3劑有望跟團玩

「我可不想另外叫」客硬拗外送員深夜幫買奶茶　同行一招秒解

繳稅旺季手頭緊！中華郵政疫情送暖　推郵保好貸1.98%利率

李秉穎估：7月有望萬例以下　疫情下來較慢！死亡數「未來會再降」

金曲33／盧廣仲遭霸凌「不想被欺負就當開心果」　鬆口「出家」可能性

媽屎意爆棚...毛孩竟衝腳邊「表演打架」　她無奈飆罵：不要耍屁

11歲男孩冷靜報警「廣場失火了！」　救回30隻汪星人　

搶打卡一波！NENE超狂「行動餐車」來了　首發快閃新竹只有2天

拋扯4、5隻貓！墾丁遊客疑虐貓被PO網引眾怒　警約談送屏縣府裁處

LIVE／每周入境2.5萬人上限有望放寬　指揮中心最新說明

陸禁石斑、白帶　行政院「輸出他國都沒異常」：不是單純經貿干擾

隱藏款來了！6款LINE貼圖限時免費下載

徐玄「暗黑緊身禮服」勒出性感螞蟻腰！　撕漫高顏值CP合體

美國務院「不支持台獨」　日學者曝關鍵！蔡英文政府被拆台

生活熱門新聞

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

陳時中退燒「還無法完全脫離危險」　李秉穎：重症通常一週後出現

指揮中心傳6月底謝幕　專家批「迷戀防疫光環」

「一談戀愛變超傻」星座名單出爐！第1名愛上就衝了

羅一鈞獨開記者會！網一片盛讚「曬認真背影照」　嗨喊：想當羅太太

驚見「颮線」！今防雷擊強風　午後大雨熱區曝

快訊／上班注意！5縣市大雨　防雷擊強風

確診男友剛解隔！她猴急約戰悲劇了

來台2個月就想回家　俄國妹曝感謝中國原因

北市街頭現加長型機車！網：類靈車的概念

「台灣石斑含禁藥」遭陸封殺檢驗出爐！

羅一鈞獨撐記者會！醫讚「一鈞突起」　網狂刷愛心

網紅與男友交往「突發現是親表哥」：狗血劇情是真的

四叉貓正職是什麼？　本人鬆口了

更多熱門

相關新聞

前例翁仁賢殺6至親　伏法前嗆：我會輪迴追殺

前例翁仁賢殺6至親　伏法前嗆：我會輪迴追殺

新竹東大路一間輪胎行15日晚間發生火警，警消在屋內找到8名死者。經調查得知，老闆31歲次子陳彥翔因為洗碗問題和媽媽發生爭執，憤而買汽油縱火釀成此次悲劇。此案讓不少人想起桃園死刑犯翁仁賢，他在2016年除夕夜殺害6至親，伏法前仍沒有悔意，甚至嗆「要輪迴追殺家人」。

新竹輪胎行火警奪8命　孽子縱火原因曝光

新竹輪胎行火警奪8命　孽子縱火原因曝光

逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯

逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯

新竹縱火祖孫3代8死　倖存父重返火場

新竹縱火祖孫3代8死　倖存父重返火場

陳彥翔「插管治療中」　點頭坦承縱火

陳彥翔「插管治療中」　點頭坦承縱火

關鍵字：

新竹輪胎行陳彥翔社會林智群死刑

讀者迴響

熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

新竹輪胎行火警奪8命　孽子縱火原因曝光

快訊／台南人妻弒夫！呆坐現場：忍無可忍…

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」曝女婿身分：比老爸會賺

新竹8死火警今早最新畫面曝

輪胎行8死鄰居視角曝！驚聞孩童求救聲

快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

輪胎行縱火8死！4大人奔2F救孩子嗆暈殞命

更多

最夯影音

更多
傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚
台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面