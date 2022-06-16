嫌父母窮長相普通！女大生要求DNA鑑定：我漂亮又聰明…結果傻了

▲大陸一名女大生認為自己不是親生的。（圖／翻攝自今天頭條）

圖文／CTWANT

一個人的外表是父母給的，但在這個時代，大眾一窩蜂追求變美，無所不用其極。大陸有一名21歲女大生，本來以為接受高等教育後，會成為整個家庭的支柱，生活從此改變，沒想到她卻開始質疑自己的身世，覺得自己是富貴人家落難到民間的公主，甚至嫌棄自己父母的長相，進而要求DNA鑑定，結果讓她驚訝不已。

女大生質疑自己不是親生的，第一個原因是外表，她覺得自己很漂亮，但父母很普通，一家5口只有她是黃頭髮，其他人不是。再者，父母是農民，卻讓自己讀大學，而且還買了房子，懷疑是她的親生父母偷偷給的。此外，父母經常毆打和責罵自己，對姊姊比較偏愛，這樣的差別對待，讓她看清身世。

▲女大生嫌棄自己身世和父母的長相。（圖／翻攝自今天頭條）

女大生覺得自己的親生父母另有其人，也許是有錢人，因為各種原因才會分開，如果和他們重逢，就可以過上富裕的生活，因此她要求和母親做DNA鑑定，如果不願意，她會殺了母親，「既然妳不想讓我過上富裕的生活，那全家都不會有安穩日子過」，假如母親告訴她生母的下落，未來等她混出頭，有錢一定會回來報答他們的。

女大生的母親一開始沒有同意，她不知道該如何證明自己就是女兒的親生母親，結果女大生一氣之下選擇離家出走，自己在外面租房子生活。後來，母親終於妥協，同意做DNA鑑定，顯示是親生的，女大生知道結果後愣住，不願意再面對自己的父母，選擇待在租屋處不回家。

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