視訊面試電腦突當機！她遇「悲劇級意外」崩潰　網笑：祖先不同意

▲女網友面試遇到一連串意外。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情持續延燒，近日剛好碰上畢業季，為了降低染疫風險，不少公司紛紛採用視訊方式進行面試。一名女網友透露，自己最近在線上面試了幾家公司，剛開始都很順利，但她還是決定繼續尋找理想中的公司，不料日前面試最後一家時，電腦突然當機就算了，住家還突然施工，就連蜜蜂也來攪局，讓她超崩潰。

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原PO日前在網路論壇Dcard發文，「這個月我面試3-5家，都拿到offer…可就想要再找更符合自己理想的公司，而這家是最後一家面試（前幾家想多練自己口條，讓自己理想公司面試順利），之前面試時設備完全沒有問題（面試環境、網路都無異常），跟主管面談的談吐都很順利，但這次面試是我人生中最悲慘一次。」

女網友提到，「我自己習慣通常會在面試前一小時，就像往常在我家樓下交誼廳視訊面試，先測試設備有無異常。（房子樓上有裝潢施工聲，怕吵雜通常都在交誼廳面試）」，不料當天一開始就非常不順利，先是交誼廳坐滿了人，接著電腦突然當機，網路也從4G變成3G，急得她趕緊衝上樓拿備用電腦使用。

原PO接著說，「平常從沒有施工，今天居然一樓都聽得到施工聲音，變成面試官音量開到最大。面試到一半，我隔壁老頭離開，手機放在桌上一直響」；更崩潰的是，面試快進入尾聲時，「蜜蜂直接從鏡頭飛過去停在我的筆電上，我只能裝作鎮定繼續面試，但內心超級惶恐尖叫」，一連串意外讓她完全亂了陣腳。

貼文曝光後，網友紛紛留言「我會覺得是這間公司跟你沒有緣份耶」、「可能這家公司不適合你，連老天都在阻止你」、「往好處想啦，祖上正在盡一切能力阻止你進這家不合緣的公司」、「可能你的祖先不想讓你進去這家，也太多意外了吧」、「可能老天爺提早告訴你～快逃哈哈」。

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