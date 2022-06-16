老鄰居曝陳彥翔「冷血行徑」：火燒起來他還在跟爸爸對罵

▲新竹東大路火災奪走8條人命，犯嫌縱火後只顧著與父親對罵，絲毫不顧家人安危。

圖文／CTWANT

新竹市正義輪胎行大火奪走8條人命，縱火的31歲犯嫌陳彥翔疑似給錢不成與父親發生爭吵，竟狠心燒死母妹、妻子和3名親生骨肉，而目睹現場的鄰居表示，陳嫌縱火後還持續與父親對罵，絲毫不顧及家人死活，行徑冷血令人髮指。

據了解，陳彥翔有竊盜、詐欺和毀損前科，畢業後就留在家中幫忙，中間一度外出工作，沒多久後又回到家中，因懷疑父親偏愛大哥，雙方多次爆發口角，嫌隙也越來越深。

昨日晚間，陳嫌又與父親要錢，陳父憤然拒絕，父子倆再次發生衝突，陳嫌就朝家中潑汽油縱火，其鄰居外出查看，發現陳嫌還在與父親對罵，根本不顧及家中親人。

「他根本就沒事，起火的時候還在叫囂。」鄰居還原昨日場景，表示陳嫌傍晚還來買臭豆腐，透露自己有心自立門戶、搬離家中，晚間就縱火燒屋，起火時更持續大聲咆哮，目睹家人葬身火海，行徑極為冷血，另人髮指。

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