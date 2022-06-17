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眼神不會騙人！12星座男對你一見鍾情的4種反應

▲▼5個「錯誤戀愛思維」讓感情路越走越窄 。（圖／Unsplash）

▲12星座男一眼就認定對方的反應 。（圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

第一眼有好感，就會有繼續發展下去的可能，雖然一見鐘情在現實中不常發生，但也不是沒有，據《星座好朋友》網站分析，當12星座男第一眼就看上對方，其實他的反應、舉動就能看出端倪。

有點緊張，擔心表現不好
代表星座：金牛座、巨蟹座、天蠍座

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在喜歡的人面前，只想把自己最好的一面展露出來，有些男人，遇見自己一見鍾情的女孩子，因為擔心自己表現不好，會表現得出有些緊張，甚至胡言亂語。

有點害羞，怕被你看穿全部
代表星座：雙魚座、處女座、水瓶座

想藉由一些奇怪的舉動，引起對方注意，明明平凡的舉動，例如倒水、拉衣領，沒想到反倒表現出不自然，這三個星座男，在一見鍾情的女生面前，最容易害羞。

盯著你，怕你逃離他視線
代表星座：獅子座、天秤座、射手座

看見一見鍾情的女孩子，絲毫不隱瞞自己的感情，直接用眼神讓對方知道「你是我的菜」，就算動作再內斂，眼神也無法騙人。

主動幫忙，找機會跟你接觸
代表星座：牡羊座、雙子座、魔羯座

為了找機會接近你，他們沒事就會主動幫你忙，藉機找你說話跟你有接觸，像是經常幫忙修電腦、捅下水道、搬重物，博得對方好感，能讓彼此感情迅速升溫。

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關鍵字：

星座曖昧戀人感情一見鐘情

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