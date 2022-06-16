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「一談戀愛變超傻」星座名單出爐！第1名愛上就衝了

咬男友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲你一談戀愛就犯傻，連朋友都看不下去嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

戀愛是會讓人變傻的，很多女生談起戀愛之後就變得傻氣萬分，很多傻事拼命的做，看起來是還蠻可愛的，有時候卻會傻到讓很多人看了很心疼，究竟十二星座的女生們遇到了自己很愛的人時，容易有怎樣傻氣衝動的舉動呢？就跟著亞提米斯一起看看，十二星座的女生們在投入戀愛時容易有多傻吧！

★牡羊女：

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牡羊女算是傻氣冠軍，愛上了誰就會變得很衝動，有時候更是男方說一、牡羊女就會使命必達，很拚很衝就是要當這個男人心目中那個最好的女生，不過要小心有些男人心機很重，可是會利用妳的天真，讓妳付出太多卻很傷心喔！

★金牛女：

金牛女也是傻氣一族，是屬於分期付款型的長期傻氣，金牛座還是懂得成本概念，知道為了男生傻傻付出太多是不行的，問題是愛上了誰就沒辦法輕易離開，就會一點一點付出關愛和金錢，變成長期付出的狀況，累積下來也不少呢！

★雙子女：

雙子女通常很極端，不是「聰明」、就是「笨到底」。雙子女很清楚自己在做些什麼，所以往往都很聰明的談戀愛，不會讓自己走到白白付出卻沒有回報的情形，問題是人生總會遇到某些「業障」，遇到致命吸引力的雙子女是會變超傻的。

★巨蟹女：

巨蟹女只要一從對方身上拿到安全感，那就會付出非常的多，也會變得很傻氣，巨蟹女會開始把對方當成自己未來的丈夫一樣去關愛，有時候還會出現「夫唱婦隨」的心態，只不過，妳的進度這麼快，男方的進度也真的跟妳一樣快嗎？

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲巨蟹女一獲得安全感，會開始把對方當成自己未來的丈夫一樣關愛。（示意圖／記者黃克翔攝）

★獅子女：

獅子女本身的投入程度其實是有限的，妳們不怎麼喜歡沒志氣的男人，更不見得喜歡當男人背後的女人，喜歡被哄但不見得要當個傻子，獅子女明白自己是喜歡被捧在手掌心呵護的，本小姐心情好的時候也會照顧你一下當回報。

★處女女：

處女座本身因為太喜歡自己完美的那一面，因此在喜歡的人面前會想扮演那個完美的角色，一但處女女覺得「完美」就等於要傻氣的付出與照顧時，那就是成了專業女僕，會不會變得很傻氣，是端看處女女對「完美情人」的定義。

★天秤女：

天秤女算是聰明談戀愛的類型，再怎麼傻也會有個限度，天秤女心中有個秤，會去衡量自己的付出和對方的回報，不會傻到笨笨的全都聽男生的話，天秤女算是走比較冷靜派的路線，算是少數不容易被愛情沖昏頭的女生呢！

★天蠍女：

懷疑和妒嫉似乎也成了幫助天蠍女不會太傻氣的兩大法寶，因為天蠍女太清楚大部份的男人並不可以輕信，要傻氣付出一定得看對象，所以往往天蠍女就算愛上了也不會傻過頭，除非天蠍女遇到的是情場專業級浪子，才可能翻船。

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲射手女很有頭腦，付出是偏向實質的幫助。（示意圖／網友茉莉提供）

★射手女：

射手女的付出是很聰明的，不太容易傻傻的付出，妳們比較偏向於會給對方最實際的幫助，甚至於是一針見血的指出對方哪邊錯了，畢竟有頭腦的射手女都知道，「給他魚不如給他釣竿」，盲目的付出有時只是更害慘了這個男人。

★摩羯女：

摩羯女是比較傾向「接受派」而比較不盡然是傻氣付出的類型，摩羯女很明白女人要被追才有價值，傻氣的付出除非是遇到「非要不可」的好對象，然而就算傻氣付出，摩羯女也會加入心機和計劃，愛情是戰場、妳們很清楚。

★水瓶女：

水瓶女也不是走太傻的路線，是會慢慢付出越來越多的類型，由於天生談戀愛就是溫溫的，就算是付出也是慢慢的、一點一點的，唯一比較傻的部份，是水瓶女給男生通常太自由、空間也太多，男人不是牛，放男人吃草他會跑掉的。

★雙魚女：

雙魚女是很容易為愛傻氣付出的類型，只要是深愛上了某個男人，雙魚女是會走「犧牲」路線，為了愛情赴湯蹈火也可以，上刀山下油鍋也是種浪漫，有時候雙魚女還滿陶醉在這樣的傻氣付出上頭，為愛無怨無悔是種人生的美麗。

本文經授權轉自：亞提米斯

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