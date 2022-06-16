2把傘看清12年小開男友　她退婚嘆「只會說為我好」！理由曝網讚

▲原PO最後選擇退婚。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，跟男友在一起12年，一路走來感情都很平穩，大學時期兩人跨國遠距離戀愛，男友變得「油膩」，讓她感到很陌生，還嫌她高中時送的手繪傘很丟臉便丟掉，求婚只是隨口一句「我們好像該結婚了」，之後婚期、婚紗都是男友一人決定，男友也只會說「我是為你好」，種種的無奈因此決定退婚。

原PO在Dcard發文，高中時男友都撐她畫的手繪傘，雖然上面畫得歪七扭八，但是男友也撐了三年，上了大學後突然說「傘被弄丟在機場」，大學四年兩人也展開跨國遠距離戀愛，她努力備考，想申請更好的學校，「想實現高中跟你說好的一起創立品牌的夢」，而男友則是整天吃喝玩樂，「你的instagram動態越來越多采多姿，總是有跑不完的party和聚餐」。

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大四畢業那天，男友送了買車的玫瑰花，高調張揚的舉動讓她很陌生，「不記得你什麼時候變這麼油膩」。男友大學畢業後接下家裡的外商公司，她讀完研究所後，找了室內設計師的工作，兩人漸漸沒有話題，她努力想挽救這段關係，「比如去年送你的手繪傘，仿著照片畫到最像的程度」，但男友收到後卻嫌棄說「什麼東西啊哈哈，妳一個設計師畫成這樣能看喔」。

▲男友總是自己決定好一切，都不與她討論 。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

她想起高中時手繪的傘，男友說弄丟在機場，於是她花3天的時間再畫一把，怎料男友收到後竟說「啊！是被我丟掉的那個」，男友才坦承，當時撐著覺得丟臉，所以把傘丟在機場了。今年二月，男友向她求婚，沒有滿車的玫瑰花，只是睡前隨口問了一句「我們好像該結婚了？妳找個時間有空我去妳家說」。

男友沒有告知她時間，選了一天就自己跑去家裡談婚事，「這三個月以來我甚至不知道自己的確切婚期，也沒有參與到挑婚紗的機會」，她提出的意見跟想法，但男友總說「我是為妳好」，經歷這一切不被尊重的對待，她想清楚後決定要退婚，「我沒有衝動，我很認真的想分手」。

貼文曝光後，網友們全都挺原PO，「還好妳退婚了，這種人感覺以後連妳的子宮都會控制」、「看完此篇莫名很爽，但不知道為什麼眼睛酸酸的」、「超級令人寒心的男生」、「從暖男變成自以為中心的控制狂欸」、「看到他說丟掉了，真的很過份耶」、「還好做了退婚的決定，過程應該很多無奈跟煎熬吧，辛苦妳了，但妳很棒也很勇敢」。