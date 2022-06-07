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大陸 大陸焦點 特派現場

賓利姐「甜蜜婚宴照」曝光！本人否認結婚：確定情侶關係的儀式

▲▼賓利貴婦的「婚宴照」曝光。（圖／翻攝微博）

▲賓利貴婦的「婚宴照」曝光，本人否認已婚。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

廣東深圳近日爆發了停車糾紛，一名張女子因為住處車位使用權問題，與另一名屋主爆發口角，事件引起極大討論，張女與高官丈夫的「婚宴照」也隨之曝光。對此，張女出面否認，這些照片是2人「確定情侶關係」時所拍攝的，而非婚宴。

綜合陸媒報導，張女日前因為停車位使用權糾紛，與另一名龐姓住戶發生口角衝突，放話「我家50台賓利」，更揚言要將賓利車輛停放在停車位前，將車位堵住。

2人吵得不可開交，龐男認為自己停在公共車位上，但張女則是因為建商承諾贈與固定車位，才認定這處車位是自己的，進而衍生出糾紛。

事後張女被起底，丈夫是深圳振興集團公司的黨委委員、紀委書記、監事會主席張曉中，只是深圳振興集團公司調查後發現，張曉中2017年離婚後，就沒有再進行婚姻登記。

▲▼賓利貴婦的「婚宴照」曝光。（圖／翻攝微博）

▲網友對2人的「婚宴照」提出質疑，若這樣不是結婚，那怎樣才算結婚。（圖／翻攝微博）

不過，也有網友張貼許多「婚宴照」，質疑2人的說法，若這不是結婚，那究竟是什麼。對此，張女受訪時表示，她與張曉中認識以前，就已經購買了這處房屋、發生爭執時開來的車輛，而車位是購房時建商承諾贈送的。

張女也澄清，她2021年9月透過介紹，與張曉中發展成情侶關係，網路上所謂的「婚宴照」其實是她當年10月確定情侶關係時，與張曉中一同合拍的照片。

張女說明，她口中的「50台賓利」並非自己所有，只是糾紛當下情緒失控隨意說出口的話，為此感到十分羞愧。而糾紛的另一方、龐姓男子也為此感到抱歉，希望事件能夠依法得到解決。

至於為何會發生停車糾紛？是因為建商建成後共有商品房、保障性住房與公寓共1,701戶，地下車位共有2,127格，建商在出售公寓時附贈車位使用權，一共贈出了324個停車位，還明確標示了附贈車位的號碼，但贈出的車位大部分都集中在住宅垂直投影的地下車庫，因此造成住戶反彈，這些住戶認為地下停車位是共有財產。

而在此之前，就曾有該社區住戶因為建商附贈車位的行為，合法提起訴訟，但當時法院判定，建商簽訂車位使用權贈與合約沒有侵權。針對這次的停車位糾紛，當地相關單位正在積極協調、與住戶充分溝通，希望能夠大事化小、小事化無。

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