快訊／金管會鬆口：保戶先被匡列隔離才確診　「同一天也應理賠」

▲高嘉瑜向金管會反映先匡列才確診者，不賠隔離只賠確診的狀況。（圖／翻攝高嘉瑜臉書，點圖放大）

實習記者張鈞量／台北報導

防疫保單之亂持續延燒，民進黨立委高嘉瑜17日表示，她接到許多民眾陳情表示，若先因接觸匡列、並在匡列後確診者，遭保險公司拒絕賠償「同一天就是不賠隔離只賠確診」，甚至金管會也認同這個說法；對此，她與指揮中心確認，隔離書的發放時間不應影響隔離期間計算、並回報給金管會後，才得到金管會承認，「只要保戶可以證明是先被匡列隔離後才確診，縱使發生在同一天亦應理賠隔離金」。

高嘉瑜透過臉書表示，目前的防疫保單，理賠上大多分成「確診理賠、匡列隔離理賠」兩種，若因屬於接觸者而先被匡列，匡列隔離後又確診，理應會同時拿到兩筆賠償金。但近日卻有民眾向她反應，兆豐產險、和泰產險、富邦產險、中信產險等保險公司，針對上述案情卻對客戶說，「同一天就是不賠隔離只賠確診」，即使民眾提出簡訊、或是與確診者最後接觸時間等證據，足以證明是先被匡列隔離後才確診，仍遭拒絕，甚至叫民眾自己去找金管會申訴。

高嘉瑜說，她隨即去電金管會詢問是否真有這情況？沒想到金管會竟也稱「同一天的話，就是只賠1項，所以很多人會刻意被隔離的隔天，才去確診」。她批評，該回覆實在莫名其妙，同樣都是先匡列後確診，憑什麼因發生在同一天就只賠一項呢？難道接觸者於被匡列當天，因擔心身體狀況而立刻去快篩進而驗出確診，這種避免防疫破口的行為，還得變向被保險公司處罰？

高嘉瑜表示，她後續也與指揮中心確認，匡列隔離者就是以與PCR確診者最後一次接觸日為第0天，隔離書晚發與否，並不會影響隔離期間的計算，因此也不會有只要匡列、確診發生在同一天，就都無法證明先後的疑慮。

高嘉瑜隨即將該說法回報給金管會，終於在今日收到金管會回函承認，「只要保戶可以證明是先被匡列隔離後才確診，縱使發生在同一天亦應理賠隔離金」。

高嘉瑜表示，以上舉證雖不限形式，但仍須足以證明是先被匡列隔離後才確診，若民眾有保留隔離簡訊註明時間點、或是有與確診者最後接觸時間等證據，會較為明確，同時也呼籲保險公司不應過度刁難保戶，該理賠的就要理賠。