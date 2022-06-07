准林秉樞拷貝8罪證據被搞烏龍　高嘉瑜怒批「荒謬」可以消氣了

▲立委高嘉瑜（左）遭前男友林秉樞（右圖中）施暴案，一審正由新北地院審理。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

記者黃哲民／台北報導

男子林秉樞與立委高嘉瑜交往期間涉動粗家暴、被起訴8罪嫌並羈押至今，辯護律師團要求拷貝林男被查扣錄音筆內檔案，審理本案的新北地院合議庭裁定律師團應先說明理由，律師團提起抗告，高院日前撤銷新北院的裁定，卻被錯誤解讀成准許律師團拷貝全部卷證，引發譁然，林男的律師團澄清，只是可以重新向合議庭聲請拷貝證物，若合議庭還是不准，必須依高院裁定意旨說明理由。

高嘉瑜今疑被誤導以為高院准許林秉樞拷貝全案證據，對高院大表不滿，發出聲明痛批高院形同讓犯罪者「拿回犯罪成果、真的太荒謬」。高嘉瑜委任律師李永裕強調，其實林秉樞的律師團在5月份，獲合議庭准許拷貝錄音筆內47個錄音檔並已取走，高院裁定前沒確認最新狀況，可能會讓辯護律師團擴大要求拷貝錄音筆全部檔案，這對本案一審已經完成的準備程序，會造成極大困擾。

▲立委高嘉瑜委任律師李永裕。（圖／記者黃哲民攝）

本件源於新北院合議庭在今年（2022年）4月8日的準備程序中，裁定林男的律師團應說明拷貝錄音筆內檔案的理由。據悉，林男被查扣的這支錄音筆內有2、300個錄音檔，林男宣稱有錄到高嘉瑜同意他拍攝私密影像等對話，但高嘉瑜擔心此舉會導致許多私密內容的錄音外流，透過委任律師表示反對。

林男的律師團認為新北院合議庭的裁定影響辯護權益，提起抗告，要求撤銷對律師閱卷權的限制。高院審理後，上月（5月）31日撤銷新北院的裁定，主要理由是法院可依法限制律師閱卷，但新北院沒有區分限制閱卷的標準，應該說明清楚。

高院的裁定今被媒體披露，遭錯誤解讀成高院准許林秉樞拷貝施暴案所有卷證，高院頓時無端揹黑鍋。不過高嘉瑜委任律師李永裕指出，經林男律師團縮小索取範圍，只要求拷貝林男錄音筆內47個特定檔案後，合議庭今年5月中准許拷貝並交付，照理說，辯護律師團4月的抗告已無實益，但高院沒注意最新進度，才會有今天的誤會。

李永裕表示，若林男的律師團拿高院的裁定，擴大要求拷貝錄音筆內檔案，他們會以《刑事訴訟法》第33條所定「涉及當事人或第三人之隱私」等規定，請求合議庭駁回或限制對方的主張。

林男的律師團今也表示，有些媒體報導對高院的裁定確實解讀錯誤，高院並沒允許拷貝全部卷證，而是律師團可以重新向新北院合議庭提出聲請，若合議庭還是不准許，就須依高院裁定意旨詳加說明理由，律師團正研商是否重新聲請拷貝。