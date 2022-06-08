林秉樞律師閱卷喊2人「相愛相殺」　高嘉瑜怒轟：已違法應送懲戒

▲民進黨立委高嘉瑜8日下午發表聲明、針對林秉樞委任律師閱卷做出相愛相殺言論帶風向進行駁斥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張君豪／台北報導

8日有媒體報導林秉樞律師發表「相愛相殺」的言論，指稱高嘉瑜與林秉樞因感情糾紛問題，高嘉瑜8日下午緊急發表聲明，認為林的辯護律師說法是混淆視聽；高嘉瑜認為對方已違律師倫理，更有藉媒體輿論帶風向之虞，手法極其惡劣，已達違法程度及應送懲戒標準。

立委高嘉瑜指出，法律訴訟程序上的閱卷、再製內容僅能做爲訴訟所用，而非對外散布甚至發表主觀評論，且林秉樞委任律師所調閱卷、再製內容，多為林秉樞自己製造言論、自己重複的語音內容，但林秉樞律師卻以單一刻意製造的片面之詞、稱這些主觀論點是閱卷所得，高嘉瑜認為對方用此手段，透過媒體刻意帶風向，完全是出口轉內銷、混淆是非的做法。

高嘉瑜指出，對方律師藉由閱卷、再製刺探當事人隱私資訊，還拿來炒作博取版面，賺取媒體聲量，其心可議，更可想像若卷證拷貝重製後，被告律師將食髓之味，藉散布內容繼續傷害整起家暴案件的被害人。

高嘉瑜委任律師李永裕認為：林的律師表示是從卷證資料得知，但不論是依據刑事訴訟法第33條第5項規定，或是上面新北地院裁定內容，都有禁止被告及辯護人將調閱卷證做訴訟以外的使用規範，林的律師發表的言論內容，已達違法程度，明顯對家暴被害人立委高嘉瑜造成二度傷害，高嘉瑜懇請媒體不要協助對造律師違法行進行報導。

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