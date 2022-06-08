林秉樞律師稱閱卷才知道「相愛相殺」　高嘉瑜痛批：倫理蕩然無存

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

男子林秉樞被控施暴民進黨立委高嘉瑜，林秉樞律師團日前聲明，若非閱卷不知兩人「相愛相殺」，深愛對方又各有性格上缺點的親密戀人。高嘉瑜8日表示，林秉樞律師團先幫羈押者發媒體聲明，現在又將閱卷、再製內容媒體操作，對造律師完全無視法律規範，律師倫理蕩然無存。

媒體報導，林秉樞施暴高嘉瑜遭訴，辯護律師提起抗告，台灣高等法院撤銷原裁定。林秉樞律師團7日晚間聲明，若非閱卷，就不知林與高女應是一對「相愛相殺」，深愛對方又各有性格上缺點的親密戀人。

對此，高嘉瑜稍早發布聲明表示，林秉樞律師發表「相愛相殺」的言論內容，已經違反律師倫理，更有藉媒體輿論帶風向之虞，手法極其惡劣，已達違法程度及應送懲戒標準。

高嘉瑜指出，閱卷、再製內容僅能做為訴訟所用，而非對外散布，甚至發表主觀評論，而且對造律師所調閱卷、再製內容，多為林秉樞自己製造的言論、自己重複的語音，「以林秉樞單一刻意製造的片面之詞，再稱是閱卷所得，完全是出口轉內銷、混淆是非的做法」。

高嘉瑜批評，律師藉由閱卷、再製刺探當事人隱私，還拿來炒作博取版面，賺取媒體聲量，其心可議，更可以想像如果卷證拷貝重製後，被告律師將食髓之味，藉散布內容繼續傷害被害人。

高嘉瑜委任律師李永裕則認為，林秉樞的律師聲稱是從卷證資料得知，然而不論是依據《刑事訴訟法》第33條第5項規定，或者是台灣新北地方地院的裁定，都有禁止被告及辯護人將卷證做訴訟以外的使用。

李永裕也說，林秉樞律師發表的言論內容，已達違法程度，而且也對高嘉瑜造成傷害，懇請媒體不要協助對造律師違法行為，報導卷證內容。